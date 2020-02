Palermo Renzo Barbera sempre più pieno, si supera la vendita dei biglietti

Il Palermo continua la sua corsa verso la serie C e vince per 2 a 0 conto il Biancavilla di fronte a un Renzo Barbera sempre più pieno di sostenitori che incoraggiano la squadra grazie a una giornata primaverile e ai risultati ottenuti. Ormai sono solo un brutto ricordo le ultime partite del girone di andata dove si è faticato per rimanere primi in classifica. La squadra ha trovato il suo gioco anche nelle partite dentro casa, cosa che mancava fino al mese scorso. Siamo alla quinta vittoria consecutiva per Pergolizzi che con i suoi cambi riesce a migliorare le partite, lo ha fatto anche oggi sostituendo i due veterani Floriano e Sforzini inserendo i due giovani Silipo e Lucca che segnano e sbloccano il risultato, fanno gioco e creano occasioni. Ormai mancano dieci partite e devono essere giocate tutte come una finale, lo sà l’allenatore, che la squadra deve fare risultato soprattutto dentro casa. Lo sanno bene anche i tifosi che questo è anche un imput per riempire lo stadio per dare man forte durante le partite dentro casa. Non tutte le squadre di serie D hanno questo stadio e questo pubblico, il Renzo Barbera è uno degli stadi più grandi d’Italia e anche se in serie D sarebbe uno spettacolo vederlo pieno in uno dei periodi più importanti del campionato dove si gioca il tutto per tutto e chiuderlo da capolista.