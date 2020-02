Palinsesto Dazn Serie A 23° giornata: il programma del weekend. Dopo la ventiduesima giornata di campionato, la seconda del girone di ritorno, e che ha visto la battuta d’arresto dell’Inter di Conte e la vittoria della Juventus, la Serie A TIM torna ad essere protagonista nel weekend di DAZN. Le emozioni della Serie A proseguono quindi anche durante la seconda settimana di febbraio. Questa giornata della Serie A su DAZN si aprirà con l’anticipo tra Hellas Verona-Juventus, in programma domani, sabato 08 febbraio alle ore 20:45 allo Stadio Bentegodi di Verona. La squadra di Sarri non può permettersi passi falsi vista la vicinanza in classifica delle rivali Inter e Lazio; CR7 è in piena forma con nove gare di fila in gol, ma questo non sembra spaventare la squadra di Juric che in questo girone di ritorno ha dimostrato di essere in grado di dare del filo da torcere.

Palinsesto Dazn, il programma di domenica. Domenica 09 febbraio, invece, doppio appuntamento in diretta su Dazn. Si parte alle 12:30 con il derby emiliano Spal-Sassuolo: i ragazzi di Semplici sperano di dimenticare presto gli ultimi 5 gol subiti in casa della Lazio; giunti a questo punto del campionato, la Spal deve necessariamente portare a casa i tre punti contro un Sassuolo, reduce da un’incredibile vittoria contro la Roma. Alle 15:00, infine, in programma la sfida salvezza del Rigamonti Brescia-Udinese: un match valido per la zona salvezza con entrambe le squadre in cerca di risultati positivi dopo un periodo difficile. Andiamo a vedere il Palinsesto Dazn per la 23^giornata di campionato.



Palinsesto Dazn Serie A 23° giornata: le gare trasmesse

Ricordiamo che la Serie A targata Dazn è disponibile anche via satellite sul nuovo canale DAZN1, in onda su Sky al canale 209 per coloro che hanno completato il processo di registrazione tramite l’Area Fai Da Te del sito Sky.it.

Sabato 08 Febbraio 2020

Ore 20.45 Serie A 23a Giornata: Hellas Verona vs Juventus – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 20.25) dal Bentegodi di Verona

Domenica 09 Febbraio 2020

Ore 12.30 Serie A 23a Giornata: Spal vs Sassuolo – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 12.15) dal Paolo Mazza di Ferrara

Ore 15.00 Serie A 23a Giornata: Brescia vs Udinese – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 14.45) dal Rigamonti di Brescia

