Palinsesto Dazn dal 21 al 24 febbraio: i campionati trasmessi

Palinsesto Dazn dal 21 al 24 febbraio 2020: i campionati trasmessi nel weekend. Ventinovesima settimana per il servizio di streaming on-demand targato Dazn, che ha aperto ufficialmente la stagione ventisette settimane fa con le prime partite live. Questo weekend spazio come sempre ai campionati di Serie A TIM e Serie BKT, gli ultimi a partire in Europa: anche quest’anno grandi protagonisti dell’offerta multi-sport di DAZN. Anche questo weekend spazio agli altri campionati trasmessi sul bouquet di Perform: Ligue 1, La Liga, EFL Championship, UFC, Boxe, basket Serie A e Liga Endesa. Senza dimenticarsi dello sport di Eurosport, grande protagonista dell’0fferta di Perform.

Palinsesto Dazn Italia: Venticinquesima giornata di Serie A e Serie B, i campionati di calcio italiano di cui Dazn ha i diritti. Weekend di Serie A TIM che si aprirà sabato sera con il Saturday Night del Franchi tra Fiorentina e Milan. Domenica all’ora di pranzo spazio al match Genoa-Lazio, mentre chiude la giornata la sfida del Bentegodi tra Hellas Verona e Cagliari. La piattaforma di streaming trasmetterà inoltre tutte le partite del venticinquesimo turno della Serie BKT. Si parte con l’anticipo Cosenza-Frosinone (venerdì alle 21) per arrivare al posticipo Perugia-Empoli (lunedì alle 21). Tra i match previsti tra sabato e domenica spicca la sfida tra Pordenone e Chievo (domenica alle 15). Ma andiamo a vedere nel dettaglio la programmazione Dazn completa di questo weekend: giorno, orario e partite.



Palinsesto DAZN: le dirette dal 21 al 24 febbraio

DIRETTE DAZN VENERDÌ 21 FEBBRAIO 2020



Volta ao Algarve – 3° tappa (UCI Pro Series): ore 16.45

Zebre Rugby Club – Munster Rugby (Pro14): ore 20.35

Metz – Lione (Ligue 1): ore 20.45

Derby County – Fulham (EFL Championship): ore 20.45

Cosenza – Frosinone (Serie BKT): ore 21.00

Betis – Maiorca (La Liga): ore 21.00

DIRETTE DAZN SABATO 22 FEBBRAIO 2020



Wilder vs Fury II (UFC): ore 00.00

Naeba – Gigante maschile, 2° manche (FIS Alpine Ski World Cup): ore 04.50

Crans Montana – Discesa femminile (FIS Alpine Ski World Cup): ore 10.20

Trondheim – Sprint tecnica classica (FIS Cross Country Skiing): ore 13.00

Celta Vigo – Leganes (La Liga): ore 13.00

Vuelta Andalucia – 4° tappa (UCI Pro Series): ore 15.00

Zona Gol Serie BKT: ore 15.00

Virtus Entella – Benevento (Serie BKT): ore 15.00

Ascoli – Cremonese (Serie BKT): ore 15.00

Cittadella – Juve Stabia (Serie BKT): ore 15.00

Trapani – Spezia (Serie BKT): ore 15.00

Barcellona – Eibar (La Liga): ore 16.00

Volta ao Algarve – 4° tappa (UCI Pro Series): ore 16.45

Marsiglia – Nantes (Ligue 1): ore 17.30

Pisa – Venezia (Serie BKT): ore 18.00

Real Sociedad – Valencia (La Liga): ore 18.30

Lille – Tolosa (Ligue 1): ore 20.00

Fiorentina – Milan (Serie A TIM): ore 20.45

Levante – Real Madrid (La Liga): ore 21.00

DIRETTE DAZN DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020