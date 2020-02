Mario Pasalic è sicuramente uno di quei giocatori che sta stupendo sotto tutti i punti di vista: da quel match contro il Manchester City (autore della rete del pareggio) la sua carriera all’Atalanta è completamente cambiata. Da semplice pedina nella quale disporla attraverso una schema tecnico tattico richiedeva più tempo ad una vera e propria certezza sia a centrocampo che sulla trequarti. Tuttavia il suo riscatto non è stato ancora effettuato (dal Chelsea): purché la Dea ne diventi proprietaria del cartellino serve sborsare 15 milioni di euro. Per molti l’azione è scontata come il Coronavirus sul tg, ma tutta una serie di motivi potrebbero rendere tutto ciò una catena che rappresenterà un piccolo antipasto del calciomercato estivo.

GIOCATORE “PULITO” E DECISIVO: ORMAI ENTRATO TRA GLI SCHEMI DI GASPERINI – Come citato nell’introduzione, Mario Pasalic è diventato un giocatore abbastanza fondamentale per l’Atalanta: sia dal primo minuto che a partita in corso. Inserimenti decisivi, bravo durante la fase di costruzione e una “pulizia” impeccabile per quanto concerne la sua tecnica (non è uno che combatte, ma in compenso riesce a rendere ogni azione tanto pericolosa quanto pulita nell’esecuzione). In termini di goal il numero 88 atalantino ha scritto pagine di storia in Champions League, e nella stagione odierna (Serie A), il suo nome è ben visibile sul tabellino dei marcatori.

RISCATTO A 15MILIONI: MA C’È UN TASSELLO DA NON SOTTOVALUTARE – L’Atalanta non è ancora proprietaria dell’intero cartellino del giocatore, e per farlo dovrà dare al Chelsea una cifra pari a 15 milioni di euro. Prezzo perfetto e in linea con i bilanci nerazzurri: sembrerebbe che ci ritroviamo di fronte ad un vero e proprio affare fatto e finito, ma non è detto che la Dea riscatti Super Mario. Perché? Ragioniamo un momento. Secondo quello che risulta da fonti abbastanza certe, in estate ci sarà una sorta di mini “rivoluzione” per inserire gente più giovane e promettente: specialmente in un contesto dove la maggior parte degli elementi che hai mandato in prestito stanno disputando una buonissima stagione (anche solo in Serie B). Il centrocampo è proprio la zona in cui sei pieno, contando anche tutti gli elementi nella quale l’Atalanta ne è proprietaria del cartellino: De Roon, Freuler, Tameze, Pasalic, Pessina (Verona) e Carraro (Perugia). Siccome gli ultimi due sono pezzi che la Dea non si può permettere di “svendere” bisogna trovare una sistemazione. La scelta di non voler riscattare Mario potrebbe essere dettata da questo: lasciarlo andare al Chelsea e rimpiazzarlo subito (ci sarebbe anche da aggiungere un Remo Freuler accostato a diverse squadre, ma per il momento non risulta nulla). Certo, può accadere di tutto, arrivando al punto che l’Atalanta riscatterà il ragazzo senza see senza ma (la decisione è nelle loro mani), anche se è certo che in estate ci saranno delle scelte da fare: come se ci ritrovassimo di fronte ad una piccola griglia dove si può mettere un numero limitato di succose bistecche. Staremo a vedere.