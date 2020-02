Petit boccia Messi: “Inferiore a Cristiano Ronaldo, nessuno lo vuole”

L’eterna sfida tra i due fuoriclasse del pianeta, Cristiano Ronaldo e Leo Messi, ha infiammato tutte le platee calcistiche in questi ultimi dieci anni. Meglio CR7 o Messi? Una domanda difficile per chiunque, ma ci sono alcuni che la risposta pronta ce l’hanno. Uno di questi è l’ex centrocampista della Francia campione del mondo 1998, Emmanuel Petit. Il transalpino ha espresso una netta preferenza nei confronti di Cristiano Ronaldo, durante un’intervista rilasciata a Paddy Power. Le dichiarazioni di Petit faranno storcere il naso a molti, specialmente ai fan del 6 volte Pallone d’Oro, Leo Messi. Eccone un estratto:

“Messi non è Cristiano Ronaldo. Mentalmente non è la stessa macchina. Ronaldo è un mostro, a 32 anni Messi ha solo uno o due anni per giocare allo stesso livello. La Premier League per Messi? Non penso sia adatta a lui, in Spagna è protetto. Perché un club come il City, dovrebbe acquistarlo a 33 anni? Sono sicuro che Leo sa che la fine della sua carriera, non è lontana”.

Il giudizio di Petit riguardo la pulga è una presa di posizione netta nei confronti del portoghese, asso della Juventus. I connazionali di Petit e tanti suoi ex colleghi, non la pensano però come lui. Infatti, France Football ha consegnato lo scorso anno il sesto Pallone d’Oro a Leo, che di fatto ha superato CR7 per quanto concerne questo trofeo. La sfida a suon di gol e trofei tra i due, continua.