Sandro Piccinini contro Nedved: “La Juve non lo mandi a parlare di arbitri”. Continua a far discutere la partita di oggi tra Juventus e Fiorentina, con il post gara caratterizzato dal botta e risposta tra il presidente viola Commisso e il vicepresidente bianconero Pavel Nedved. Sulla questione è anche intervenuto il giornalista Sandro Piccinini, che si è scagliato contro la società torinese di mandare a parlare Nedved, sostenendo che è stato spesso protagonista di sceneggiate irrispettose verso gli arbitri.



Piccinini contro Nedved: “Perché proprio lui a parlare?

Non si placano le proteste dopo Juventus-Fiorentina, partita vinta dai bianconeri 3-0. A scatenare le polemiche del presidente Rocco Commisso nel post-gara, a cui sono arrivate le repliche di Pavel Nedved. Proprio sulla scelta bianconera di far parlare il vice-presidente è intervenuto il giornalista Sandro Piccinini. La storica voce del calcio ha criticato pesantemente il fatto che fosse proprio lui a parlare di arbitri: “Al di là del merito dei casi di oggi, un consiglio gratis alla Juventus: per fare la morale agli altri sul comportamento da tenere a fine gara non mandi Nedved, spesso protagonista di sceneggiate irrispettose e intimidatorie verso gli arbitri”.

L’episodio incriminato è il secondo rigore concesso alla Juventus, per un presunto contatto tra Bentancur e Ceccherini che Pasqua ha ritenuto da rigore. Al contrario, tra gli altri, di Commisso. Che ha fatto sentire la sua voce. Anche l’ex portiere di Inter, Parma, Fiorentina e Genoa, Sebastian Frey, ha poi applaudito via social il commento del telecronista condividendone il tweet e il pensiero.