Pistocchi contro gli arbitri su Twitter: “Speriamo non vada a finire come nel 2006”

Pistocchi, polemico nei confronti degli arbitri. Maurizio Pistocchi, noto giornalista di Mediaset, nei giorni scorsi aveva puntualmente criticato le scelte dell’arbitro Valeri in occasione della semifinale d’andata di Coppa Italia che si è giocata giovedì sera a ‘San Siro’ tra Milan e Juventus, evidenziando gli errori del direttore di gara in occasione di quel match. Pistocchi aveva sottolineato come l’arbitro Valeri avesse ammonito Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo costringendoli a saltare per diffida il match di ritorno contro la Juventus; ma l’episodio che ha fatto discutere è stato senza dubbio il rigore concesso alla Juventus al 90′ per fallo di mano di Calabria.

Pistocchi attacca il mondo arbitrale

Pistocchi rincara la dose su Twitter attaccando gli ex designatori arbitrali Pairetto e Bergamo. Maurizio Pistocchi se la prende nuovamente con gli arbitri, ecco la sua esternazione su Twitter: “Nel 2004 i due designatori arbitrali Bergamo&Pairetto, sulla Gazzetta dello Sport facevano le analisi dei casi arbitrali. Oggi come allora, il potere pretende di imporre la sua verità. Speriamo non vada a finire come nel 2006”.

Pistocchi punzecchia nuovamente la classe arbitrale in occasione di Lecce-Spal. Ecco lo sfogo del giornalista su Twitter: “In Lecce-Spal, chissà se Rizzoli avrà valutato come punibile l’attitudine per la quale Bonifazi-di-spalle-ha intercettato con il braccio destro il colpo di testa di Lapadula. PS al Var Paolo Valeri-proprio-lui-ha detto di no. Notte”.