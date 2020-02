Pistocchi: “Sarri è come Sacchi! Ecco perché Agnelli lo deve confermare”

La polemiche post Lione-Juventus non accennano a placarsi. La sconfitta per mano dei francesi, pesa come un macigno sui bianconeri e in special modo su Maurizio Sarri. La squadra non produce ciò che il tecnico toscano vuole. La frustrazione dell’allenatore bianconero è chiarissima, così com’è chiaro il malumore dei tifosi juventini. In molti difendono il tecnico bianconero, ma sono i detrattori che ultimamente stanno facendo più rumore. Nonostante il primo posto in classifica della sua Juventus.

Tra i più grandi sostenitori di Sarri, c’è senza dubbio il giornalista Maurizio Pistocchi. L’ex accompagnatore del Cesena di Sacchi, ha rilasciato un messaggio via Twitter che sta scatenando tante polemiche sui social. Ecco il tweet del noto giornalista:

“Nel 1987, il Milan di Sacchi venne eliminato dall’Uefa dall’Espanyol. Mentre la stampa italiana chiedeva di licenziare il tecnico, Silvio Berlusconi lo confermò e fece presente ai giocatori che se non lo avessero seguito se ne sarebbero andati. Così dovrebbe fare Agnelli”.

Pistocchi invita la dirigenza bianconera a non ascoltare giornalisti e tifosi che chiedono a gran voce l’esonero di Sarri. Secondo il giornalista, il credere a un progetto innovativo per i bianconeri come quello “sarriano”, necessita tempo e pazienza. Dote che Agnelli è i tifosi sembrano non avere negli ultimi anni.