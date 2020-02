Pogba e Tonali alla Juventus: seguito anche Aouar del Lione

Qualora l’assalto alla Champions League dovesse fallire anche in questa stagione, la Juventus sarà determinata a ributtarsi sul calciomercato in estate. In maniera piuttosto massiccia e con un solo obiettivo comune: giocatori di talento a centrocampo. Come quando Antonio Conte prese il timone dei bianconeri nel 2011, la Juventus vuole rinforzare il centrocampo con tre acquisti fondamentali.

Conte impose gli acquisti di tre uomini: Paul Pogba, Andrea Pirlo e Arturo Vidal. Tutti e tre i calciatori furono determinati per la sua saga di vittorie a Torino. I primi due arrivarono addirittura a parametro zero. Ora, la Juve vuole ripartire proprio da un calciatore dei tre appena citati: Pogba.

Il francese campione del mondo 2018, è stanco del Manchester United e vuole cambiare aria. Il procuratore della Juventus, Mino Raiola, è già stato attivato dal calciatore. Paul vuole tornare a Torino e secondo Tuttosport ci sono altre due pedine importanti nel mirino di Paratici.

Centrocampo giovane e di qualità nella prossima stagione

Gli altri due profili che la Juventus sta seguendo, sono quello di Sandro Tonali del Brescia e Houssem Aouar del Lione. Entrambi sono desiderosi di cambiare aria a fine stagione. Specialmente Tonali – da tempo paragonato ad Andrea Pirlo – il quale vuole assolutamente imporsi nel grande calcio, dopo la sua fruttuosa esperienza a Brescia. La Juventus avrà l’opportunità di vedere più da vicino le gesta tecniche dell’ottimo Aouar nell’ottavo di finale di Champions League. Anche se Sarri e i tifosi bianconeri, sperano in un match non troppo ‘vivace da parte del francese.