Pro Vercelli-Novara rinviata a data da destinarsi per il Coronavirus

Pro Vercelli-Novara. Questa sera alle ore 20.45 allo stadio ‘Silvio Piola’ di Vercelli si sarebbe dovuto giocare il posticipo della 27.a giornata del girone A del campionato di Serie C tra la Pro Vercelli di mister Alberto Gilardino e il Novara di Beppe Sannino in un derby piemontese di grande importanza.

Ma purtroppo l’emergenza Coronavirus sta bloccando anche il mondo dello sport con quattro gare di Serie A rinviate nella giornata di ieri e Ascoli-Cremonese di sabato scorso rinviata in Serie B, oltre ad altre gare di Serie C e anche dei campionati dilettantistici tra Veneto e Lombardia.

Tornando un momento allo sport, ecco il momento delle due squadre prima di questo rinvio: i padroni di casa occupano la 14.a posizione in classifica con 31 punti (7 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta esterna per 2-1 sul campo della Pergolettese, il margine dei ‘vercellesi’ sulla zona playout è di soli 4 punti. Gli ospiti, invece, occupano la 7.a posizione con 38 punti (10 vittorie, 8 pareggi ed 8 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta esterna per 1-0 sul campo dell’Albinoleffe.

Pro Vercelli-Novara sarebbe stata diretta dal signor Andrea Colombo della sezione di Como, coadiuvato dai signori Francesco Santi di Prato e Gabriele Bertelli di Busto Arsizio.

Pro Vercelli-Novara, la decisione della Lega di Serie C



Pro Vercelli-Novara, rinviata. Nella serata di ieri la Lega di Serie C ha optato, “preso atto delle comunicazioni delle autorità competenti”, di rinviare il posticipo della 27.a giornata del girone A di Serie C a data da destinarsi per l’emergenza Coronavirus. Cosa si farà per i prossimi turni? In mattinata verranno prese tutte le decisioni del caso in merito alle eventuali date di recupero dei match rinviati ed eventuali decisioni relative alle prossime gare che si disputeranno nei prossimi turni di campionato. Per quanto riguarda le gare del turno infrasettimanale nelle “zone a rischio” è già stato disposto il rinvio.