Probabili Formazioni Bundesliga 24esima giornata: Coutinho dal 1′, Haaland continuerà a segnare?

Lasciata alle spalle la parentesi europea che ha sorriso a tutte le squadre tedesche impegnate in Europa League (in attesa del match dell’Eintracht Frankfurt) e in Champions League (con la vittoria schiacciante del Bayern Monaco in casa del Chelsea), riparte la Bundesliga e con essa, la rincorsa al titolo che mai come quest’anno è fortemente incerta e può riservare tanti colpi di scena.

Il 24esimo turno di Bundesliga si aprirà nella giornata di Venerdì con l’anticipo tra il Fortuna Dusseldorf e l’Herta Berlino (ore 20.30), in uno scontro che può essere considerato fondamentale per la lotta salvezza in quanto i padroni di casa (terzultimi), con un’eventuale vittoria, scavalcherebbero momentaneamente il Mainz (15esimo) e condannerebbero Piatek e compagni ad essere immischiati in piena zona retrocessione.

Questa giornata della massima competizione calcistica tedesca poi continuerà Sabato 29 Febbraio con ben 5 partite in programma alle 15.30: Augusta vs Monchengladbach, Dortmund vs Friburgo, Hoffenheim vs Bayern e Magonza vs Paderborn.

Occhi puntati in particolar modo nei match che vedranno protagonisti il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund, rispettivamente primi (49 punti) e terzi (45 punti) in classifica, che proveranno a dare ulteriore continuità ai risultati positivi dell’ultimo periodo per poter continuare a lottare per il titolo.

Alle ore 18.30 ci sarà la sfida tra il Colonia e lo Schalke, un match molto importante per gli uomini di Wagner per riscattarsi da un periodo buio e cercare di legittimare la propria posizione che, al momento, li regalerebbe un posto nei preliminari di Europa League.

Il ventiquattresimo turno di Bundesliga si chiuderà nella giornata di Domenica con tre partite in programma: Union Berlino vs Wolfsburg (13.30),RB Lipsia vs Leverkusen (15.30), Brema vs Francoforte (18.00)

Probabili formazioni Bundesliga 24° giornata:

DUSSELDORF-HERTHA

Dusseldorf (3-5-2): Kastenmeier; Giesselmann, Jorgensen, Ayhan; Zimmermann, Stoger, Bodzek, Thommy, Berisha; Karaman, Hennings.

Hertha (3-5-2): Jarstein; Stark, Boyata, Rekik; Mittelstadt, Maier, Ascacibar, Wolf, Grujic; Lukebakio, Piatek.

AUGSBURG-MONCHENGLADBACH

Augsburg (4-4-2): Koubek; Jedvaj, Uduokhai, Gouweleeuw, Framberger; Richter, Khedira, Baier, Max; Niederlechner, Jensen.

Borussia Monchengladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Zakaria, Neuhaus; Hofmann, Stindl, Thuram; Plea

DORTMUND-FRIBURGO

Dortmund (3-4-3): Burki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Guerreiro, Can, Witsel, Hakimi; Hazard, Haaland, Sancho.

Friburgo (4-2-3-1): Schwolow; Schmid, Gulde, Koch, Gunter; Haberer, Hofler; Kwon, Waldschmidt, Grifo; Holer.

HOFFENHEIM-BAYERN MONACO

Hoffenheim (4-2-3-1): Baumann; Rudy, Nordtveit, Hubner, Zuber; Grillitsch, Samassekou; Skov, Baumgartner, Bruun Larsen; Bebou.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Alcantara, Kimmich; Gnabry, Coman, Coutinho; Muller.

MAINZ-PADERBORN

Mainz (3-4-3): Zentner; Pierre-Gabriel, Bruma, Niakhate; Baku, Barreiro Martins, Latza, Brosinski; Oztunali, Szalai, Quaison.

Paderborn (4-4-2): Zingerle; Jans, Strohdiek, Schonlau, Fridjonsson; Antwi-Adjej, Gjasula, Vasiliadis, Proger; Mamba, Srbeny.

COLONIA-SCHALKE

Colonia (4-2-3-1): Horn; Ehizibue, Leistner, Mere, Schmitz; Skhiri, Rexhbecaj; Kainz, Uth, Jakobs; Cordoba.

Schalke (3-4-1-2): Nubel; Kabak, Mascarell, Nastasic; Kenny, McKennie, Serdar, Oczipka; Harit; Kutucu, Raman.

UNION BERLINO-WOLFSBURG

Union Berlino (3-4-2-1): Gikiewicz; Subotic, Schlotterbeck, Friedrich; Lenz, Andrich, Gentner, Trimmel; Bulter, Malli; Andersson.

Wolfsburg (4-3-3): Casteels; Mbabu, Knoche, Brooks, Roussillon; Gerhardt, Schlager, Arnold; Mehmedi, Weghorst, Brekalo.

LIPSIA-LEVERKUSEN

Lipsia (3-4-2-1): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Angelino, Laimer, Sabitzer, Mukiele; Nkunku, Werner; Schick.

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Lars Bender, Sven Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Aranguiz, Amiri; Havertz, Demirbay, Bailey; Volland.

WERDER BREMA-FRANCOFORTE

Werder Brema (3-4-3): Pavlenka; Veljkovic, Toprak, Moisander; Gebre Selassie, Klaassen, Bittencourt, Augustinsson; Osako, Selke, Rashica.

Eintracht Francoforte: In attesa del match di Europa League con il Salisburgo.