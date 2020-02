Probabili formazioni Inter-Napoli, semifinali di Coppa Italia

FORMAZIONI INTER-NAPOLI – VERSO IL MATCH

L’Inter di Antonio Conte affronterà il Napoli di Gennaro Gattuso Mercoledì 12 Febbraio alle ore 20:45 a San Siro. Il match è la semifinale di andata della Coppa Italia, il ritorno sarà il 5 Marzo a Napoli. Nei rispettivi cammini in Coppa Italia l’Inter ha battuto il Cagliari e la Fiorentina (agli ottavi e ai quarti) mentre il Napoli ha superato il Perugia e la Lazio.

Il Napoli troverà un’Inter sulle ali dell’entusiasmo dopo la grande vittoria in rimonta nel derby di Milano. Il Napoli, dopo una serie di ottime prestazioni che hanno portato la squadra partenopea a battere persino la Juventus, è tornato alla sconfitta in campionato contro il Lecce e cercherà di ritornare alla vittoria. Del resto la Coppa Italia potrebbe essere diventato l’obiettivo primario per la squadra di Gattuso: l’undicesimo posto in campionato non permette nemmeno di sognare qualcosa in più di una qualificazione europea, il cammino in Champions League rischia di essere interrotto a breve visto che il Napoli affronterà il Barcellona agli ottavi di finale.

L’Inter è decisa a lottare su tutti i fronti, le tre competizioni nelle quali è in piena corsa: Campionato, Coppa Italia ed Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-NAPOLI – LE SCELTE DI CONTE

L’Inter sarà ancora alle prese con la questione portiere: Handanovic non sarà della partita e rischia di avere uno stop più lungo del previsto, la società si è mossa testando in allenamento lo svincolato Viviano (ma non ha ancora deciso se tesserarlo), Padelli dopo la prova insufficiente nel derby deve dimostrare di portare più sicurezza al reparto mentre gli altri portieri rimasti non saranno presi in considerazione per una maglia da titolare, né il giovanissimo Filip Stankovic né l’esperto Tommaso Berni.

Tra i pali, dunque, ci sarà ancora una volta Padelli. In difesa Antonio Conte potrebbe concedere riposo a Skriniar, al suo posto è pronto Alessandro Bastoni (assente nel derby per squalifica). A completare il reparto de Vrij e uno tra D’Ambrosio e Godin (in vantaggio l’italiano, anche in vista degli avversari contro cui dovrà scontrarsi la difesa nerazzurra). Sulla destra Moses dovrebbe prendere il posto di Candreva, a sinistra Biraghi quello di Ashley Young. Il centrocampo non dovrebbe avere particolari modifiche: Brozovic, Barella ed Eriksen sono i favoriti per partire dal 1′. In attacco Conte ritrova Lautaro Martinez (per lui una squalifica pesante in campionato) e lo lancerà da titolare. Al fianco di Lautaro Martinez potrebbe giocare Alexis Sanchez (i due attaccanti hanno giocato insieme prima dell’infortunio del cileno, facendo molto bene sia in campionato che in Champions). Tuttavia bisogna essere molto prudenti prima di prevedere una panchina per Lukaku: il belga si è dimostrato essere un calciatore imprescindibile per il tecnico nerazzurro e tutte le volte in cui avrebbe potuto riposare non lo ha mai fatto.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-NAPOLI – LE SCELTE DI GATTUSO

A proteggere i pali del Napoli ci sarà Ospina. In difesa Di Lorenzo ritorna nella più naturale posizione di terzino destro con Mario Rui sulla sinistra (Hysaj è squalificato, dopo l’espulsione ricevuta contro la Lazio), mentre i due centrali saranno Manolas e Koulibaly. A centrocampo Gennaro Gattuso dovrebbe confermare Diego Demme nel ruolo di regista, ai suoi lati Fabian Ruiz dovrebbe tornare titolare con Elmas. In attacco si va verso un tridente di “piccoli”: Insigne sulla sinistra, Mertens al centro e Politano sulla destra. Politano dovrebbe essere preferito a Callejon, Gattuso cercherà di sfruttare anche le motivazioni personali del neo-acquisto che giocherà con qualche voglia di rivalsa contro la squadra che a gennaio lo ha ceduto.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-NAPOLI

INTER (3-5-2): Padelli; D’Ambrosio/Godin, de Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Eriksen, Biraghi; Lautaro Martinez, Sanchez/Lukaku.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Elmas/Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Politano/Callejon, Mertens, Insigne.