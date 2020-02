Probabili Formazioni Serie A 24esima giornata:Correa preferito a Caicedo, Atalanta con Zapata dal 1′

Lasciato alle spalle la prima parte delle sfide europee che ha sicuramente fatto sorridere le italiane con tre vittorie su tre, la Serie A riparte e con essa la corsa al titolo che vede come protagonisti Juventus, Lazio ed Inter.

La venticinquesima giornata della massima competizione calcistica italiana si è aperta Venerdì sera con l’anticipo giocato al Rigamonti tra il Brescia di Lopez e il Napoli di Gattuso, terminato per 1-2 in favore dei partenopei dopo che sono stati in svantaggio nei primi 45 minuti.

Questa vittoria rilancia le ambizioni europee del Napoli che sale momentaneamente al sesto posto a quota 36 punti, a meno 3 dalla Roma mentre si complica sempre di più l’obbiettivo salvezza per il Brescia che rimane penultimo a quota 16 punti, a meno 7 dalla Sampdoria terz’ultima (e con una partita in meno).

Il 25esimo turno di Serie A continuerà anche nella giornata di Sabato con Bologna vs Udinese alle ore 15.00, con la squadra di Sinisa Mihajlovic che ha l’obbligo di vincere per alimentare le proprie ambizioni europee e salire a quota 38 punti; l’Udinese invece deve far punti per allontanare la zona retrocessione che ormai dista soli 4 punti di distanza.

Alle ore 18.00 c’è il primo posticipo serale tra la Spal del neo tecnico Di Biagio e la Juventus di Maurizio Sarri, in una partita cruciale per le speranze di salvezza da una parte e per le ambizioni scudetto dall’altra. Nonostante l’impegno ormai prossimo di Champions League contro il Lione, la ‘vecchia signora’ dovrebbe scendere in campo con Cristiano Ronaldo dal 1′.

Alle ore 20.45 vi sarà la sfida la Fiorentina di Beppe Iachini e il Milan di Stefano Pioli in una sfida che si preannuncia molto interessante e molto importante per entrambe le squadre per capire le proprie potenzialità e le ambizioni per questa e le stagioni successive.

La venticinquesima giornata di Serie A proseguirà poi nella giornata di Domenica con le seguenti partite: Genoa vs Lazio (12.30), Atalanta vs Sassuolo, Torino vs Parma,Verona vs Cagliari (ore 15.00), Roma vs Lecce (ore 18.00) e Inter vs Sampdoria (ore 20.45).

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A 25ESIMA GIORNATA

BOLOGNA-UDINESE

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Mbaye; Poli, Dominguez; Orsolini, Skov Olsen, Barrow; Palacio

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Nestorovski, Okaka

SPAL-JUVENTUS

SPAL (4-3-1-2): Berisha; Cionek, Bonifazi, Zukanovic, Reca; Missiroli, Valdifiori, Valoti; Castro; Di Francesco, Petagna

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo

FIORENTINA-MILAN

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Chiesa

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic

GENOA-LAZIO

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Behrami, Schone, Cassata, Criscito; Sanabria, Pinamonti

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Immobile, Correa

ATALANTA-SASSUOLO

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo

TORINO-PARMA

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Baselli, Lukic, Ansaldi; Verdi, Belotti, Edera

PARMA (4-3-3): Colombi; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho

VERONA-CAGLIARI

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Lu. Pellegrini; Ionita, Oliva, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone

ROMA-LECCE

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Mkhitaryan, Lo. Pellegrini, Perotti; Dzeko

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Deiola, Barak; Mancosu, Shakhov; Lapadula

INTER-SAMPDORIA

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Young; Lukaku, Lautaro Martinez

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Depaoli, Ekdal, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella