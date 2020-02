Programmazione Dazn 26^giornata Serie A: il palinsesto del weekend

Programmazione Dazn Serie A 26° giornata: il programma del weekend. Dopo la venticinquesima giornata di campionato, la sesta del girone di ritorno, e che ha visto giocarsi le partite solo del venerdì e del sabato, tranne due match della domenica a causa dell’emergenza Coronavirus, la Serie A TIM torna ad essere protagonista nel weekend di DAZN. Le emozioni della Serie A proseguono quindi anche durante la quarta settimana di febbraio. Questa giornata della Serie A su DAZN si aprirà con l’anticipo tra Napoli-Torino, in programma domani, sabato 29 febbraio alle ore 20:45 allo stadio San Paolo di Napoli. La squadra di Gattuso, di ritorno dal match di Champions League con il Barcellona, deve rimanere concentrata sul campionato per cercare di assicurarsi un posto in Europa League contro un Torino reduce da un poker di sole sconfitte.

Programmazione Dazn, il programma di domenica. Domenica 01 marzo, invece, doppio appuntamento in diretta su Dazn. Il lunch match delle 12:30 sarà Milan-Genoa, secondo match di questo turno che si giocherà a porte chiuse: i rossoneri, bloccati da un pareggio con la Fiorentina arrivato dopo un calcio di rigore all’85’, dovranno approfittare di questa partita in casa per conquistare tre preziosi punti contro un Genoa che darà del filo da torcere per riemergere dalle ultime posizioni della classifica. Chiude il palinsesto alle 15:00 il derby emiliano Parma-Spal. Gli uomini di D’Aversa, con 35 punti ma con una partita in meno, sperano di mantenere la scia di risultati positivi contro la SPAL che ricopre l’ultimo posto della classifica.

Programmazione Dazn Serie A 26° giornata: le gare trasmesse

Ricordiamo che la Serie A targata Dazn è disponibile anche via satellite sul nuovo canale DAZN1, in onda su Sky al canale 209 per coloro che hanno completato il processo di registrazione tramite l’Area Fai Da Te del sito Sky.it.

Sabato 29 Febbraio 2020

Ore 20.45 Serie A 26a Giornata: Napoli vs Torino – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 20.25) dal San Paolo di Napoli

Segui NAPOLI-TORINO in diretta streaming su DAZN

Domenica 01 Marzo 2020

Ore 12.30 Serie A 26a Giornata: Milan vs Genoa – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 12.10) dal Meazza-San Siro di Milano

Segui MILAN-GENOA in diretta streaming su DAZN

Ore 15.00 Serie A 26a Giornata: Parma vs Spal – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 14.45) dall’ Ennio Tardini di Parma

Segui PARMA-SPAL in diretta streaming su DAZN