Programmazione Dazn Serie A 24° giornata: il programma del weekend. Dopo la ventitreesima giornata di campionato, la terza del girone di ritorno, e che ha visto la vittoria dell’Inter nel Deby della Madonnina e la battuta d’arresto dei bianconeri a Verona, la Serie A TIM torna ad essere protagonista nel weekend di DAZN. Le emozioni della Serie A proseguono quindi anche durante la terza settimana di febbraio. Questa giornata della Serie A su DAZN si aprirà con l’anticipo tra Atalanta-Roma, in programma domani, sabato 15 febbraio alle ore 20:45 alla Gewiss Arena di Bergamo. I giallorossi, da un lato, sono a caccia di punti e del giusto slancio per ritrovare la prima vittoria contro una big e riprendersi il biglietto d’accesso alla Coppa dei Campioni; i padroni di casa, invece, non hanno alcuna intenzione di schiodarsi dalla zona Champions né abbandonare la scia positiva di questa seconda parte di campionato.

Programmazione Dazn, il programma di domenica. Domenica 16 febbraio, invece, doppio appuntamento in diretta su Dazn. Il lunch match delle 12:30 sarà Udinese-Hellas Verona. Dopo il pareggio strappato al Brescia in zona Cesarini, l’Udinese si trova ad affrontare un Verona reduce dalla gloriosa impresa contro la Juventus e continua la sua cavalcata verso la zona alta della classifica. Chiude alle 15:00 Sassuolo-Parma: al Mapei Stadium i neroverdi, dopo aver fermato la Roma, sono riusciti anche a strappare tre preziosi punti alla SPAL contro un Parma che deve riprendersi da una dignitosa sconfitta in casa con la Lazio; il derby emiliano promette grandi colpi di scena tra due squadre che stanno giocando un ottimo campionato.



Programmazione Dazn Serie A 24° giornata: le gare trasmesse

Ricordiamo che la Serie A targata Dazn è disponibile anche via satellite sul nuovo canale DAZN1, in onda su Sky al canale 209 per coloro che hanno completato il processo di registrazione tramite l’Area Fai Da Te del sito Sky.it.

Sabato 15 Febbraio 2020

Ore 20.45 Serie A 24a Giornata: Atalanta vs Roma – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 20.25) dalla Gewiss Arena di Bergamo

Domenica 16 Febbraio 2020

Ore 12.30 Serie A 24a Giornata: Udinese vs Hellas Verona – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 12.15) dalla Dacia Arena di Udine

Ore 15.00 Serie A 24a Giornata: Sassuolo vs Parma – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 14.45) dal Mapei Stadium di Reggio Emilia

