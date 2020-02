Raiola soddisfatto di De Ligt: “Il bilancio è buono, peccato per infortunio Chiellini”

La stagione in corso di Matthijs De Ligt tra le fila della Juventus, è oggetto di discussione in tutta Italia. Sia sui giornali che tra i tifosi. Al giovane olandese non è mai stato regalato nulla da quando è arrivato nel Bel Paese. L’alta cifra che i bianconeri hanno dovuto sborsare per strapparlo all’Ajax, pesa sulle spalle del giovane: ogni errore viene sempre più amplificato rispetto alle eccellenti prestazioni del 20enne tulipano. Tante a dire la verità.

Il ragazzo ha dimostrato più di una volta di saperci fare. Ciò non è sfuggito a colui che ha avuto un ruolo fondamentale nella trattativa De Ligt-Juventus. Stiamo parlando del procuratore del difensore centrale, Mino Raiola. Secondo Raiola – intervistato da Tuttosport – il bilancio finora ottenuto dal suo assistito, è da considerarsi assolutamente positivo. Ecco le sue dichiarazioni in merito:

“È un’ottimo bilancio. Praticamente tutto è andato come volevamo noi, come speravamo. L’unica cosa che non è andata così bene è che non si doveva fare male Chiellini. Avendo questo grande professore accanto, Matthijs poteva apprendere ancora di più e l’inserimento sarebbe stato ancora più graduale, ma è anche vero che se certe volte non ti butti in acqua, non puoi di certo imparare a nuotare, no?”.

Raiola dunque difende al 100% il suo giovane difensore, considerato il miglior prospetto al mondo su questo ruolo. Il meglio deve ancora arrivare.