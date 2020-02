Rieti-Catanzaro streaming e diretta tv, dove vedere Serie C sabato 8 febbraio

Match sulla carta molto facile quello che si appresta ad affrontare il Catanzaro di Auteri, il prossimo sabato contro il Rieti. I giallorossi sono al sesto posto nel campionato di Serie C Girone C. Il sogno Serie B è sempre vivo e le due ultime prestazioni convincenti contro Sicula Leonzio e Viterbese, hanno lanciato i calabresi. Il poker rifilato alla Viterbese ha dato segnali positivi ad Auteri dopo le due sconfitte nelle ultime quattro giornate con Monopoli e Teramo. Proprio il Teramo è la squadra che sta tallonando il Catanzaro in classifica, essendo solamente a un punto di distanza.

Il match contro il Rieti potrebbe rappresentare la terza vittoria di fila per la compagine di Auteri e i tre punti sono senza dubbio raggiungibili. Infatti, il Rieti milita in ultima posizione, avendo solamente 12 punti. Le ultime due giornate però, sono state piuttosto positive per il fanalino di coda. La vittoria con la Casertana e il pareggio con il Potenza, hanno dato morale al Rieti che in ogni caso si trova in una posizione critica. Con lo spettro della retrocessione matematica sempre più vicino. Calcio d’inizio ore 15, sabato 8 febbraio.

Catanzaro-Rieti streaming e diretta tv, dove vedere Serie C sabato 8 febbraio

Il match di Serie C girone C, Catanzaro-Rieti, in programma sabato 8 febbraio alle ore 15, sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports. Piattaforma streaming che detiene i diritti dei campionati di Serie C. Eleven Sports dispone di due abbonamenti: uno mensile a 4,99€ e uno annuale a 49,99€. Buona visione!