Rocco Commisso show: “Sono disgustato, la Juventus non ha bisogno degli aiuti arbitrali. Cose brutte che vedono in tutto il mondo”

La Juventus batte la Fiorentina tra le polemiche, Commisso non la prende bene. I bianconeri hanno sconfitto i viola per 3-0 con la doppietta su rigore di Cristiano Ronaldo e la rete nel finale di De Ligt. La prestazione degli uomini di Sarri non è stata per nulla esaltante con i toscani che hanno sfiorato il gol in più occasioni, determinati sono stati i due rigori assegnati dall’arbitro Pasqua tra le forti proteste degli ospiti. Nel post partita il presidente Rocco Commisso è sbottato così ai microfoni della stampa: “Voglio dire questo, sono qui da sei mesi e non ho mai criticato gli arbitri, ma non possono decidere le partite. Siamo disgustati, quello che è successo con il Genoa, non ci hanno dato rigore contro l’Inter, oggi ci hanno dato contro due rigori. Il primo c’era, il secondo no. Gli arbitri non possono decidere le partite, devono lasciare a giocatori in campo. La Juve con 350 milioni di spese per i calciatori non ha bisogno degli aiuti degli arbitri. Sono disgustato per quello visto oggi”.

Commisso conclude il suo sfogo con parole pesanti: “Bisogna aiutare il calcio nei modi giusti, non possono esserci situazioni come quella di oggi. Sono porcherie che vedono in tutto il mondo. Sono arrabbiatissimo, questo non ci voleva. Se la Juve è più brava di noi lasciate che vinca in campo, non che siano gli arbitri ad aiutarla. I giocatori sono tutti arrabbiati. Eravamo 1-0 per loro e hanno dato un altro rigore, da lì è iniziato casino. I ragazzi sono dispiaciuti”.