Rodrygo-Juventus: Zidane lo spedisce nel Castilla, sarà bianconero a fine stagione?

Aveva iniziato la stagione col botto Rodrygo Goes. Il talento brasiliano del Real Madrid che aveva impressionato nei mesi scorsi con la camiseta blanca, sta vivendo un momento molto complicato. Le sue prestazioni non sono più quelle di inizio stagione, dove l’ex Santos è stato capace di rifilare tre reti al Galatasaray in Champions League a soli 18 anni. Dopo quella super perfomance, le prestazioni del giovane sono sempre andate più in calo.

Zidane ha deciso pure di non convocarlo per scelta tecnica nell’ultima gara delle merengues contro il Levante. Persa poi per 1-0. Rodrygo è stato così spedito nel Castilla, dove ha pure realizzato una rete spettacolare San Reyes. Venendo poi espulso per una discussione con il portiere avversario. Tale espulsione, farà saltare El Clasico al brasiliano.

Juventus segue la vicenda Rodrygo, si punta al prestito?

Nelle ultime ore, rumors danno Paratici molto attivo sul piano Rodrygo Goes. La Juventus segue con attenzione l’attuale situazione del classe 2001 e in estate, si potrebbe puntare al prestito. Il Real Madrid difficilmente cederà il proprio gioiello e data l’esclusione tecnica nell’ultimo match di Liga, le merengues potrebbero decidere di dare via il talento alla Juventus. Ma solo con la formula del prestito. La Juve però cercherà di puntare all’acquisto a titolo definitivo, considerando gli obiettivi a lungo termine da parte della società piemontese. In caso di mancato arrivo di Neymar, Rodrygo rappresenterebbe un’ottima alternativa. Data la giovane età e le caratteristiche simili a O’Ney.