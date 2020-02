Roma-Gent Sedicesimi di finale Europa League: le probabili formazioni

Giovedi 20 febbraio, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per i sedicesimi di finale di Europa League tra Roma-Gent. Le due compagini si sfideranno, dinanzi ad una discreta cornice di pubblico, allo Stadio Olimpico di Roma. La formazione belga ha chiuso il girone della prima fase al primo posto davantai al Wolfsburg, mentre la squadra di Fonseca ha terminato al secondo posto alle spalle dei turchi dell’Istanbul Basaksehir. In tutte le competizioni europee, la Roma ha perso solo una delle ultime 14 partite casalinghe per 2-0 contro il Real Madrid nella scorsa edizione della Champions League. Il match verrà trasmesso in diretta da Sky, sul canale Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e canale 472 e 482 del digitale terrestre).

Roma-Gent: le probabili formazioni

La squadra di Paulo Fonseca affronterà all’Olimpico il Gent per l’andata dei sedicesimi di finale. Il tecnico portoghese tornerà al 4-2-3-1 sostituendo gli esterni in difesa. Kolarov verrà impiegato a sinistra, mentre a destra Santon è in vantaggio su Spinazzola. Inoltre, Fonseca può puntare sulla freschezza del neo arrivato Carles Perez, che affiancherà Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko. Cristante e Veretout confermati in mediana, mentre Mancini torna in difesa accanto a Smalling.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. A disp.: Fuzato, Fazio, Spinazzola, Villar, Kluivert, Under, Kalinic. All.: Fonseca.

GENT (4–3-1-2): Kaminski; Lustig, Plastun, Ngadeu Ngadjui, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Kums; Bezus; Niangbo, David. A disp.: Coosemans, Martin, Castro-Montes, Godeau, Asare, Dejaegere, Chakvetadze, Marreh, Depoitre, Kvilitaia. All.: Thorup.

ARBITRO: Kabakov (Bul).