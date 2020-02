Rugby, Italia-Scozia: dove vedere in diretta tv e streaming Sei Nazioni, sabato 22 febbraio

Sabato 22 febbraio alle ore 15.15 allo stadio Olimpico di Roma, Italia-Scozia scenderanno in campo per sfidarsi nel match valevole per la terza giornata del Sei Nazioni di rugby.

Italia-Scozia, presentazione del match

Quella tra azzurri e scozzesi presumibilmente sarà la gara che deciderà chi eviterà il cucchiaio di legno con le due Nazionali attualmente a due sconfitti in altrettante gare con l’Italia del neo allenatore Franco Smith che ha perso in trasferta contro Galles e Francia rispettivamente per 42-0 e 35-22, mentre la Scozia del ct Gregor Townsend è andata ko prima in Irlanda (19-12) e poi in casa contro l’Inghilterra (6-13). Va ricordato che i nostri avversari hanno due punti di bonus perchè in entrambi i match ha perso con meno di sette punti di scarto.

Per i nostri ragazzi che vengono da ben 24 sconfitte consecutive nel torneo, questa è la gara con più possibilità di successo visto il valore tecnico degli scozzesi che è indubbiamente è molto meno alto rispetto a Francia, Irlanda, Inghilterra e Galles e i miglioramenti mostrati nell’incontro di Parigi lascia ben sperare che questa volta l’esito sia diverso rispetto alle ultime edizioni del torneo.

I precedenti tra Italia-Scozia sono ventotto con gli azzurri in netto svantaggio avendo vinto solo in otto occasioni contro le venti dei loro avversari che hanno avuto la meglio nelle ultime quattro stagioni. L’ultimo successo italiano risale all’edizione del Sei Nazioni 2015 grazie al 22-19 di Edimburgo, mentre l’ultima vittoria a Roma è del 2012 grazie al 13-6 finale.

L’arbitro della gara sarà il neozelandese classe ’89 Ben O’Keeffe che nella vita privata esercita l’attività di medico oculista.

Il ct Franco Smith ha annunciato la formazione titolare che esordirà nel primo match interno di questa edizione del torneo, di seguito i quindici giocatori:

15 Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 25 caps)

14 Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 24 caps)

13 Luca MORISI (Benetton Rugby, 31 caps)

12 Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 41 caps)

11 Matteo MINOZZI (Wasps Rugby, 18 caps)

10 Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 56 caps)

9 Callum BRALEY (Gloucester Rugby, 7 caps)

8 Abraham STEYN (Benetton Rugby, 38 caps)

7 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 24 caps)

6 Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 15 caps)

5 Niccolò CANNONE (Argos Petrarca Rugby/Benetton Rugby,2 caps)

4 Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 118 caps)

3 Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 4 caps)

2 Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 26 caps) – capitano

1 Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 42 caps)

Italia-Scozia, diretta tv e streaming

Il match Italia-Scozia (calcio d’inizio ore 15.15) valevole per la terza giornata del torneo Sei Nazioni sarà visibile in diretta sul canale DMAX (numero 170 del decoder Sky e 52 del digitale terrestre) con collegamento a partire dalle ore 15 con telecronaca affidata ad Antonio Raimondi e il commento tecnico dell’ex rugbista Vittorio Munari; ci sarà anche la possibilità di seguire l’esordio degli azzurri in streaming sulla piattaforma OTT di Discovery DPLAY attraverso il canale dedicato D-RUGBY, oltre che sul sito e sulla app di Eurosport.