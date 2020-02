Salah sottovalutato dai tifosi del Liverpool? Madrid e Barcellona nel suo destino

Mohamed Salah è indubbiamente uno dei migliori giocatori, ma i tifosi del Liverpool sottovalutano il talento immenso dell’egiziano. Questo è ciò che pensano due bandiere del calcio inglese come Jamie Carragher e Gary Neville. I due ex calciatori di Liverpool e Manchester United, sono convinti che l’ex Roma non sia così apprezzato dalla tifoseria dei Reds, i quali gli preferiscono i vari Van Dijk, Mane o Firmino.

Carragher ha rivelato di aver domandato ad alcuni supporters del Liverpool se farebbero partire Salah, in caso di un’offerta da 130 milioni di euro. I tifosi in questione hanno risposto di sì. Il fortissimo attaccante africano, non è dunque un’intoccabile per i tifosi che lo lascerebbero partire in caso di offerta monstre.

Futuro in Spagna per Salah?

Carragher non riesce a capire del perché di tale mancanza di totale appeal da parte dei fans nei confronti di Salah. Uomo capace di realizzare ben 92 assist, oltre che tantissimi gol. Oltre a questi numeri, Salah non si infortuna praticamente mai, avendo disputato 97 partite su 102.

Secondo Gary Neville – intervistato dalla tv inglese così come Carragher – prima o poi Salah andrà a a giocare per club come Real Madrid e Barcellona, stancandosi dunque di rimanere a Anfield. Stadio che lo ama, ma non troppo. Sarà proprio questo il destino dell’attaccante egiziano?