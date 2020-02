Sambenedettese-Fermana streaming e diretta, dove vedere Serie C lunedì 3 febbraio

Diciamoci la verità. Il campionato di Serie C girone B, somiglia di più a una Serie B che C. Le squadre presenti hanno quasi tutte avuto un bel passato nella serie cadetta e ciò fa di questo girone, il più avvincente rispetto a tutti gli altri. Il posticipo del lunedì vedrà difronte la Sambenedettese di Montero e la Fermana di Antonioli. L’ex calciatore uruguaiano della Juventus, sta conducendo egregiamente la propria squadra ai play-off di questa Serie C. La sua Samb è al nono posto in classifica, anche se deve ben guardarsi dalle inseguitrici Triestina e Virtus Verona. Non distanti e che potrebbero insidiare l’approdo allo spareggio per andare in Serie B.

La squadra di Montero però non trova la vittoria da ben tre giornate, caratterizzate da una sconfitta interna con la Vis Pesaro e due pareggi AJ Fano e ArzignanoChiampo. Avversari che militano in piena zona retrocessione. Proprio per questo, l’impegno interno contro la Fermana non è da sottovalutare, essendo quest’ultima in zona play-out. La Fermana non vince da quattro gare, ma il pari con il Ravenna ha ridato morale alla compagine di Antonioli dopo due sconfitte di fila. Calcio d’inizio ore 20:45, lunedì 3 febbraio.

Sambenedettese-Fermana streaming e diretta tv, dove vedere Serie C lunedì 3 febbraio

Il match di Serie C girone B, Sambenedettese-Fermana, sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports. La piattaforma streaming detiene i diritti della Serie C in questa stagione in esclusiva. Sono disponibili su Eleven Sports due abbonamenti: uno mensile a 4,99€, mentre quello annuale a 49,99€. Buona visione!