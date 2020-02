Sampdoria-Napoli. Alle ore 20.45 allo stadio ‘Marassi’ di Genova la Sampdoria di Claudio Ranieri ospita il Napoli di Gennaro Gattuso, il match è valido per il ‘monday night’ della 22.a giornata di Serie A. I blucerchiati occupano la 16.a posizione con 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi ed 11 sconfitte) e sono reduci dal pareggio interno contro il Sassuolo (0-0). Gli azzurri occupano la 10.a posizione con 27 punti (7 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte) e sono reduci dalla vittoria importante contro la Juventus (2-1) che fa seguito alla vittoria in Coppa Italia sulla Lazio (1-0) che ha garantito agli uomini di Gattuso di disputare la doppia semifinale contro l’Inter (andata il 12 febbraio, ritorno giovedì 5 marzo). Sampdoria-Napoli sarà diretta dal signor Federico La Penna di Roma 1, coaudiuvato dai signori Passeri e Longo, mentre il quarto uomo sarò il signor Juan Luca Sacchi, mentre al VAR ci sarà il signor Paolo Silvio Mazzoleni con Giacomo Paganessi, assistente AVAR.

Sampdoria-Napoli, le probabili formazioni. QUI SAMPDORIA- Mister Ranieri si affiderà al classico 4-4-2 con Audero in porta; i due terzini saranno Thorsby e Murru con la coppia centrale composta dall’ex Tonelli e Colley; i due esterni saranno Ramirez e Jankto con Linetty e Vieira in mediana; la coppia d’attacco sarà formata da Gabbiadini e Quagliarella. QUI NAPOLI- Gattuso risponderà con il modulo 4-3-3 con Meret in porta; Di Lorenzo e Mario Rui saranno i due terzini con Manolas e Maksimovic al centro della difesa; a centrocampo spazio per Fabian Ruiz, Demme e Zielinski; nel tridente offensivo ci saranno Callejon, Milik e Insigne.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez, Linetty, Vieira, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso.

Sampdoria-Napoli, come seguire il match in tv e streaming

Sampdoria-Napoli, info diretta tv e streaming. Il ‘monday night’ della 22.a giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20.45, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Serie A, mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo anticipo di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Sampdoria-Napoli, i precedenti. Il bilancio degli incontri disputati a ‘Marassi’ è di 52 confronti con il bilancio nettamente in favore dei blucerchiate con 21 successo contro il 14 partenopei, mentre 17 sono i pareggi. Lo scorso anno a ‘Marassi’ la Sampdoria s’impose con il netto punteggio di 3-0 grazie alle reti di Defrel (doppietta per lui) tra l’11’ e il 32′ e la perla di Quagliarella al 75′.