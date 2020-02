San Paolo, cinese urla “Non ho il corona virus” gente apprezza e applaude (video)

Sappiamo che purtroppo il problema del corona virus è arrivato anche in Italia. In poco poco più di una settimana, 7 morti tra Lombardia e Veneto,le due regioni più colpite, centinaia di contagi, mascherine ed amuchina che vanno a ruba, supermercati e negozi svuotati per conservare alimenti, negozi chiusi e persone che restano a casa per sicurezza.

La Figc ha deciso che in serie A si giocheranno 6 partite a porte chiuse, tra cui il big match Juventus-Inter, e proprio i nerazzurri anche domani, contro il Ludogorets in Europa League scenderanno in campo senza pubblico, e la società restituirà i soldi ai suoi tifosi. La Juve, invece no.

E intanto a Napoli, ieri, in un San Paolo gremito di entusiasmo, nella gara di Champions col Barcellona, c’è stato un simpatico e bell’episodio di correttezza e rispetto, verso un tifoso cinese, che nel settore distinti si è alzato, ed ha urlato agli altri spettatori presenti in lingua cinese “state tranquilli, sono sano non ho il corona virus, sto bene!”

Bella la reazione dei napoletani, che hanno applauditi fiduciosi.

Intanto, anche a Napoli, qualche spettatore ha indossato mascherine di protezione, prevenire è meglio che curare.

Bel gesto di civiltà, che allontana la discriminazione razziale, come purtroppo non avviene in altri stadi d’Italia.