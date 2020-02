Sane e Firmino al Bayern Monaco? I tedeschi ci provano

Il Bayern Monaco pensa al proprio futuro. In queste ultime stagioni, i bavaresi sono intenti a selezionare giocatori in grado di portare avanti il progetto vincente, che da tempo contraddistingue il club. L’obiettivo è quello di tornare a dominare in Germania così come in Europa, dove il Bayern è un po’ latente da anni. Secondo AS, la squadra tedesca è determinata all’acquisto di due calciatori in particolare: Leroy Sanè e Roberto Firmino. Entrambi non sono così facili da arrivare.

Il primo è di proprietà del Manchester City, ma non è mai entrato realmente nelle grazie di Pep Guardiola. Attualmente, Sane non è impiegato dal City per via di un brutto infortunio e sta recuperando. La cifra richiesta per liberarlo, ammonta a 110 milioni di euro ma proprio per via di questa stagione passata lontano dai campi da gioco, il Bayern potrebbe chiedere di più. Infatti, la volontà dei tedeschi sarebbe quella di acquistare l’ex Schalke per 95 milioni di euro.

Firmino più possibile di Sane, ma i Reds non vogliono cederlo

Il 28enne Firmino è invece visto come il ricambio ideale per il bomber Lewandowski, autore fino a questo momento di una stagione sopra le righe. Strapparlo al Liverpool non sarà facile, dato l’importante ruolo che il brasiliano ricopre nell’11 titolare di Klopp. Però difronte a un’offerta clamorosa, i Reds potrebbero cedere. Il Bayern vuole tornare a dominare e per farlo, dovrà frugarsi nelle proprie tasche. Certi pezzi pregiati, non sono di certo in regalo.