Sarri-Bentancur, che scintille! Alta tensione nello spogliatoio della Juventus

Milan-Juventus di questa sera, non sarà un match tanto tranquillo emotivamente per Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero è sotto esame e ultimamente quando si parla di lui, la polemica è sempre dietro l’angolo. Che siano le Poste Italiane o qualche giornalista non proprio carino nei suoi riguardi, Sarri è una bomba a orologeria pronta a esplodere. O meglio, per qualcuno è già esplosa. Chiedere informazioni al centrocampista uruguaiano della Juventus, Bentancur.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Sarri e il calciatore sud americano avrebbero avuto un’accesa discussione nel dopo partita di Verona-Juventus. D’altronde si sa, Sarri è un gran perfezionista e non tollera assolutamente gli errori dei propri calciatori. La goccia che ha fatto sbroccare il tecnico toscano sarebbe stata la palla persa da Bentancur, prima del gol del definitivo 2-1 firmato Borini.

Tale errore è costato la sconfitta alla squadra di Sarri, sempre più nervosa così come il suo tecnico. Il match di questa sera contro il Milan sarà di cruciale importanza per i bianconeri. Soprattutto per l’ex allenatore del Napoli, sotto esame e con la grandissima responsabilità di portare la Juventus a vincere questo campionato difficilissimo e imprevedibile. Anche se il sogno a Torino rimane sempre la Champions League.