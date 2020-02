Sarri: “Il rigore fischiato senza VAR è un’ingiustizia”. Varriale lo attacca su Twitter

Spal-Juventus, Sarri furioso con La Penna. I bianconeri hanno vinto 2-1 nella trasferta ferrarese contro gli ultimi della classe e si mantengono in testa alla classifica con 60 punti a prescindere dai risultati di Lazio e Inter. Il successo è stato condito dall’ennesima rete di Cristiano Ronaldo e dal raddoppio siglato da Ramsey mentre ha fatto discutere il rigore assegnato ai padroni di casa. L’arbitro La Penna ha fischiato il penalty per il fallo di Rugani nonostante il video del VAR non funzionasse. Il tecnico dei bianconeri, Maurizio Sarri, non ha preso bene l’episodio e si è sfogato così ai microfoni di Sky: “Stiamo subendo tanti gol su rigore, questo è strano perchè giochiamo il triplo dei palloni nell’area avversaria di quelli che vengono giocati nella nostra area, il computo è 8 a 8. Oggi abbiamo preso il rigore dal Var, mentre il var non funzionava. Se succede a parti invertite viene giù il mondo. La Penna poi mi spiega che se non funziona il monitor chi è al VAR può decidere. Questa è un’idea personale chiaramente“.

Varriale attacca Sarri su Twitter. Le parole del tecnico bianconero non sono piaciute al vicedirettore di Rai Sport che le ha commentate così sul social network: “Il rigore subito è una grande ingiustizia,dichiara #Sarri. Stimo Maurizio,una delle persone più vere nel mondo del calcio ma stavolta mi ha proprio deluso.A parte il regolamento,vorrei chiedergli: ma se il rigore,solare,non fosse stato assegnato sarebbe stato un atto di giustizia?”.