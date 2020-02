Sarri sperimenta un nuovo ruolo per Dybala: Joya al centro dell’attacco?

È tempo di esperimenti in casa Juventus. Maurizio Sarri può senz’altro ritenersi soddisfatto della prestazione che i bianconeri hanno offerto nell’ultima giornata, contro gli odiati rivali della Fiorentina. Il tecnico toscano però non è sazio e per il prossimo match contro il Verona, vuole trovare una posizione più consona e che metta ancor più a suo agio uno dei giocatori chiave della sua Juventus: Paulo Dybala.

La Joya è senza ombra di dubbio un calciatore determinante per la sua Juventus e Sarri vuole riuscire a far rendere l’ex Palermo al massimo. Proprio per questo motivo, contro l’ostico Verona, Dybala potrebbe essere impiegato come falso 9. Questa soluzione non è poi cosi nuova, dato che balenava in testa a Sarri già dalla scorsa estate.

Dybala in mezzo con ai lati CR7 e Douglas Costa?

Secondo quando riportato da Sky Sport, l’utilizzo di Dybala in questa posizione potrebbe davvero andare in porto contro i veneti. L’idea di Sarri è quella di inserire Dybala al centro dell’attacco, dove ai lati agiranno Cristiano Ronaldo e Douglas Costa. Un ruolo da attaccante-rifinitore, capace di abbassarsi per poi spingersi in avanti, verticalizzando per le due ali. Pericolosissime per via dell’attitudine di partite larghe, per poi tagliare verso il centro.L’obiettivo di Sarri è quello di dare le chiavi del gioco offensivo centrale a Dybala, il quale potrà agire anche da punta centrale quando la squadra si riversa in avanti. Divenendo pericoloso anche con il tiro dal limite. Specialità assoluta della Joya. Insomma, la Juventus è pronta per affrontare il Verona con un Dybala formato falso 9. Sarri riesce sempre a sorprendere.