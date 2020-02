Sassuolo – Roma diretta tv e streaming gratis, dove vedere il match oggi 1 Febbraio

Parte la 22esima giornata di campionato con l’anticipo che vedrà sfidarsi Sassuolo – Roma, con i giallorossi che vogliono continuare a restare in zona Europa.

SASSUOLO – ROMA, LA PRESENTAZIONE DEL MATCH

Dopo la fine del calciomercato si riparte con la 22esima giornata di campionato con i 3 anticipi del sabato che vedrà sfidarsi, per la gara delle 20.45, Sassuolo – Roma sfida importante per i giallorossi per rimanere attaccati alla zona Europa con i neroverdi che vogliono provare a conquistare qualche punto salvezza. De Zerbi, dopo la chiusura del calciomercato, dovrà far a meno di Duncan partito in direzione Firenze oltre agli infortunati Chiriches, Marlon e Tripaldelli con il recupero, invece, di Ferrari, Traorè e Defrel: Consigli difenderà i pali con Toljan in difesa insieme a Toljan, Romagna, Ferrari e Rogerio. In avanti spazio a Berardi, Caputo e Boga con Djuricic che agirà sulla trequarti. Fonseca, invece, deve far i conti con la partenza di Florenzi direzione Valencia segno di un rapporto mai idilliaco tra i due: Santon e Spinazzola si giocano il posto sulla destra a completare una difesa con Mancini e Smalling centrali e Kolarov sulla sinistra. Cristante torna in mediana insieme a Veretout mentre confermati sulla trequarti Under, Pellegrini e Kluivert alle spalle dell’unica punta Edin Dzeko.

Il match tra Sassuolo e Roma avrà inizio alle 20.45 e, come per ogni anticipo del sabato, andrà in onda sull’applicazione Dazn con il collegamento che partirà alle 20.15. Inoltre, se possedete un abbonamento Sky, la partita verrà trasmessa sul canale Dazn1 solo per i clienti Sky.