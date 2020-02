Sconcerti attacca Sarri: “I rigori non dati? La peggiore dichiarazione nella storia della Juventus”

Sconcerti attacca Sarri e il suo modo di approcciarsi alla Juventus. Mario Sconcerti è tornato a parlare ed in particolar modo al Corriere della Sera ha espresso la sua sulla Juventus e sul suo allenatore Maurizio Sarri: “Stimo molto Sarri come allenatore ma secondo me non è da Juventus, sembrano l’uno l’opposto dell’altro. Sarri potrebbe essere messo a confronto con grandi allenatori come Allegri e Lippi ma loro a differenza di Maurizio sono toscani di mondo. A mio parere la frase riguardante i due rigori che in Italia sarebbero concessi a differenza dell’Europa è un’uscita infelice in quanto la Juventus non è mai stata spiritosa in tal senso e per me questa dichiarazione rimane la peggiore della storia della Juventus”.

Sconcerti si esprime anche sul big match dell’Allianz

Sconcerti dice la sua sul big match di domenica sera che vedrà di fronte la Juventus e l’Inter, gara che si giocherà a porte chiuse a causa dell’emergenza ‘coronavirus’. Ecco il suo parere per domenica: “Per me sarà una gara imperfetta, l’Inter domenica scorsa non ha giocato contro la Samp e prima di questo incontro viene dalla gara di Europa League contro il Ludogorets giocata con le “seconde linee”. I nerazzurri ci arrrivano meglio a questo match, mentre la Juventus sembra quasi in difficoltà, sarà uno spareggio. In caso di sconfitta per i bianconeri, l’ambiente non sopporterebbe la situazione. Conte ha nelle mani una grande occasione e per me si affiderà agli uomini con cui lavora da otto mesi, pertanto Eriksen partirà dalla panchina”.