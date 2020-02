Sconcerti: “Juventus confusa, i calciatori non vogliono accettare le idee di Sarri”

Il primo posto in classifica, non basta a Maurizio Sarri per evitare le critiche. L’allenatore della Juventus non è ancora riuscito a dare un’impronta netta del suo stile alla sua squadra. Il sarrismo nella Juve, si vede solo a sprazzi. Molto spesso quando Cristiano Ronaldo non è nemmeno in campo.

Nonostante i gravi problemi in rosa, come l’infortunio di Chiellini, costato tanti gol subiti e la mancata maturazione definitiva di De Ligt in Serie A, il giornalista sportivo Mario Sconcerti ha criticato in maniera abbastanza netta la stagione della Juventus fino a questo momento. Intervistato da calciomercato.com, Sconcerti ha parlato in generale del campionato, soffermandosi sui bianconeri:

“Nella Juventus vedo un non adattamento da parte dei calciatori, una specie di piccolo rifiuto da parte dei giocatori alle idee di Sarri. È una Juve troppo svogliata per essere vera. Non penso che ci sia molto feeling tra il complesso della squadra e il suo allenatore”.

Champions League competizione dei giocatori, non di Sarri

Il giornalista sportivo ha poi parlato della competizione che sta più a cuore alla Juventus: la Champions League. Secondo Sconcerti, la competizione è un conto aperto dei giocatori, non di Sarri: “Ho l’impressione che la Champions League sia la competizione dei giocatori e non di Sarri. I calciatori scendono in campo giocando come credono loro”. Insomma, per Mario Sconcerti, alla Juventus c’è tanta confusione. Una confusione che però fa guardare i bianconeri dall’alto verso il basso. Ancora una volta.