Sergio Ramos-Juventus: lo spagnolo non rinnova con il Real, Ronaldo la chiave?

Se arrivare a Virgil Van Dijk del Liverpool potrebbe risultare troppo dispendioso per la Juventus di Sarri, una validissima alternativa al gigante olandese arriva dalla Spagna. Precisamente dal Real Madrid. Il difensore e capitano dei merengues, Sergio Ramos, ha il contratto in scadenza nel 2021 e la Casa Blanca non sembra assolutamente disposta a trattare per il rinnovo.

Secondo AS, Ramos vuole un rinnovo per altri due anni con il Real Madrid, squadra in cui ha vinto tutto e a più riprese. La società spagnola non è disposta ad accontentare il classe 1986, giocatore ancora fortissimo ma in netto calo rispetto agli scorsi anni.

Cristiano Ronaldo convincerà lo spagnolo a optare per la Juventus?

Sergio Ramos è stimato in tutto il mondo e qualsiasi squadra ci farebbe un pensierino su di lui, qualora si liberi a parametro zero. Il rinnovo con il Real è molto incerto e la Juventus può davvero approfittarne. Cristiano Ronaldo è un grande amico del fortissimo centrale difensivo iberico, avendo condiviso con lui stagioni e trofei nel Madrid. Come nella scorsa estate, quando CR7 convinse De Ligt a vestire bianconero durante la finale di Nations League tra Portogallo e Olanda, anche questa volta il 5 volte Pallone d’Oro potrebbe determinare un’importante trasferimento a vantaggio della Juventus. A Torino sperano, una rivale di mercato potrebbe affacciarsi alla finestra per Ramos: il Manchester United. I Red Devils seguono da tempo l’ex Siviglia e faranno sicuramente un tentativo, in caso di mancato rinnovo con il Real Madrid.