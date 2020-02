Sergio Ramos-Juventus: nervosismo per lo spagnolo a Madrid, i bianconeri osservano

La prestazione pessima fornita dal Real Madrid di Zinedine Zidane ieri sera al Bernabeu contro il Manchester City di Guardiola, potrebbe sancire la fine di un ciclo per diversi calciatori merengue. Uno di questi è il capitano Sergio Ramos. Il suo tempo a Madrid pare essere giunto al capolinea e la prestazione fornita dal difensore ieri sera, è un segnale chiaro.

Qualcosa non va nel rapporto Ramos-Real Madrid. Il classe 1986 sembra nervoso e deluso per via del mancato prolungamento contrattuale. Lui vorrebbe rimanere altri due anni in merengue, ma la società gli ha fatto intendere che non è disposta ad accettare questa sua pretesa. All’ex Siviglia non va giù questo rifiuto. La sua frustrazione si è notata altamente ieri sera: l’eccessivo nervosismo messo in campo gli pure valso un’espulsione diretta nei minuti finali del match. Cartellino rosso che gli costerà il match di ritorno in Champions.

Juventus pronta per l’affare Sergio Ramos

Anche la Juventus di Maurizio Sarri non potrà dormire sogni tranquilli. I bianconeri hanno perso in casa del Lione per 1-0, mostrando delle lacune difensive evidenti nel primo tempo. Bonucci ha dimostrato ancora una volta di non riuscire a gestire la difesa in mancanza di Chiellini, giocatore fondamentale e che potrebbe essere sostituito proprio da Sergio Ramos a fine stagione. L’interesse dei bianconeri potrebbe concretizzarsi in estate e una eventuale uscita dalla Champions League da parte del Real Madrid, spingerebbe ulteriormente Ramos lontano dal Bernabeu.