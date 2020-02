ATALANTA-GENOA FORMAZIONI: LA PRESENTAZIONE DEL MATCH DI DOMENICA – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di domenica contro il Genoa di Davide Nicola. Una partita fondamentale per consolidare il quinto posto in classifica, e provare a raggiungere la Roma (in piena zona Champions League). Si prospetta una grande battaglia calcistica visto il clima caldo sia sugli spalti che in campo. Dall’altra parte ci sono anche i rossoblu alla ricerca di punti salvezza. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le probabili formazioni di Atalanta-Genoa.

ATALANTA-GENOA FORMAZIONI: LE SCELTE DI ENTRAMBI GLI ALLENATORI

I nerazzurri guidati da Gian Piero Gasperini verranno schierati attraverso il classico 3-4-1-2 con davanti il famoso tridente formato da Ilicic, Gomez e Duvan Zapata. Chiavi del centrocampo affidate a Pasalic e Marten De Roon. In difesa Palomino avrà il compito di dare stabilità. Per quanto riguarda il Genoa 3-5-2 con l’attacco formato da Pandev e Sanabria. Centrocampo molto abbondante con Barreca pronto a dare spinte offensive sulla fascia. Tra i pali da contare la presenza di Mattia Perin.

ATALANTA-GENOA FORMAZIONI

Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Djimsiti, Palomino, Toloi, Gosens, Pasalic, De Roon, Hateboer, Gomez, Zapata, Ilicic.

Genoa (3-5-2): Perin, Romero, Biraschi, Criscito, Ankersen, Schone, Behrami, Sturaro, Barreca, Pandev, Sanabria.