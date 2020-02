Serie A, emergenza Coronavirus: quando si recuperano le partite rinviate?

Nelle ultime ore il governo italiano sta fronteggiando la grande emergenza legata alla diffusione del Coronavirus, in virtù di ciò, nella serata di Sabato, il governo ha emanato un decreto disponendo, tra le tante indicazioni, anche il rinvio di tutte le attività sportive previste nella giornata di Domenica 23 Febbraio.

Questa è la lettera del Ministro dello Sport, Spadafora, indirizzata a Giovanni Malagò (presidente CONI, ndr.): “Il Governo si appresta ad emanare misure urgenti per fronteggiare e contenere in modo particolarmente incisivo i casi di contagio da Coronavirus. Tali misure comprendono anche il mondo sportivo per l’esigenza di prevenire rischi e tutelare al meglio la salute di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano alle manifestazioni e alle competizioni. In attesa del perfezionamento dei provvedimenti e della piena ed efficace attuazione degli stessi, su conforme avviso del Consiglio dei Ministri, per ragioni di cautela e massima precauzione, Le chiedo di farsi interprete presso tutti i competenti organismi sportivi dell’invito del Governo di sospendere tutte le manifestazioni sportive di ogni grado e disciplina previste nelle Regioni Lombardia e Veneto per la giornata di domenica 23 febbraio 2020.”

Le partite rinviate a data da destinarsi per ciò che riguarda la Serie A sono:Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria e Verona-Cagliari.

Quando si recupereranno queste partite?

VERONA vs CAGLIARI

Sperando che l’emergenza nei prossimi giorni possa rientrare, non ci dovrebbero essere problemi per il recupero del match in tempi breve tra Verona e Cagliari, in quanto né la squadra di Juric né quella di Maran sono impegnate in competizioni europee e quindi potrebbero giocare in un giorno infrasettimanale di Marzo.

ATALANTA vs SASSUOLO

Non ci dovrebbero essere nemmeno troppi problemi per il recupero nelle prossime settimane tra l’Atalanta e il Sassuolo, con i nerazzurri che a parte la sfida del 12 Marzo contro il Valencia, non ha altri impegni infrasettimanali.

INTER vs SAMPDORIA

Diverso è il discorso che riguarda l’Inter che se dovesse andare in avanti nelle competizioni di Europa League (almeno fino alla semifinale) e di Coppa Italia (finale il 13 Maggio), il recupero potrebbe slittare addirittura al 20 Maggio.

Se invece gli uomini di Antonio Conte dovessero uscire dalla competizione europea agli ottavi o ai quarti, la partita con la Sampdoria potrà essere recuperata nel mese di Aprile.

Ovviamente ancor prima delle esecuzioni delle manifestazioni sportive viene la salute pubblica, perciò ci auguriamo che l’emergenza rientri al più presto nei ranghi della normalità e che vengano prese da chi di dovere tutte le misure necessarie per evitare la diffusione di questo Coronavirus.