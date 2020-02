Serie A, rinviata anche Torino-Parma a causa del Coronavirus

SALE A QUATTRO IL NUMERO DI PARTITE DI SERIE A RINVIATE A CAUSA DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS

Dopo l’annuncio diramato dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora nella quale invita la sospensione delle manifestazioni sportive di ogni ordine e grado per la giornata del 23 febbraio in Lombardia e in Veneto, nella mattinata il blocco coinvolge anche Torino – Parma in programma oggi pomeriggio alle ore 15. Torino-Parma è la quarta partita rinviata in Serie A a causa dell’emergenza Coronavirus e dunque si giocheranno solo Genoa-Lazio alle ore 12:30 e Roma-Lecce alle ore 18:00, salvo decisioni ulteriori prese nelle prossime ore dalle autorità istituzionali in accordo con quelle sportive. La decisione è stata presa dopo che in Piemonte, sarebbero risultate positive ai test all’ospedale Regina Margherita di Torino quattro persone. I contagiati sono asintomatici e non saranno ricoverati ma rimarrano isolati a casa.

Per l’emergenza Coronavirus si ferma oggi lo sport anche a Torino: la partita di Serie A tra i granata e il Parma viene rinviata a data da destinarsi. Lo apprende l’ANSA. (ANSA)”.

Sarà difficile stabilire adesso, sia per le prescrizioni e le misure di prevenzione attualmente in atto e sia per la difficoltà a individuare delle date utili la data dei recuperi dei match rinviati. E’ il caso soprattuto dell’Inter di Antonio Conte impegnata in questa settimana in Europa League e nel caso passasse anche nelle prossime due settimane mentre per l’Atalanta c’è uno spiraglio a marzo ma al momento si tratta solo di un ipotesi.