Serie B – Il Frosinone suona la quinta, il Cosenza va ancora ko al San Vito-Marulla

Quinto successo consecutivo per il Frosinone che al San Vito-Marulla s’impone per 2-0 sul Cosenza nell’anticipo del venticinquesimo turno del campionato cadetto. La quarta affermazione esterna, sancita dalle realizzazioni di Dionisi (14′) e Novakovich (19′), consente alla compagine di Nesta, in serie positiva da sette gare e senza reti al passivo da 486 minuti, d’insediarsi, almeno per il momento, al secondo posto in solitaria con 43 punti all’attivo. Non riesce al Cosenza di dare seguito alla larga affermazione colta a Livorno. Per la compagine silana, diciottesima a quota 23, si tratta del terzo ko interno di fila.

Giuseppe Pillon che deve fare a meno di D’Orazio squalificato e di Kone, Legittimo e Rivière infortunati propone un 4-3-3 che in fase offensiva prevede Carretta, Asencio e Pierini. Sul fronte opposto Alessandro Nesta privo di Gori, Paganini, Matarrese, Tabanelli, Ciano e Ardemagni si affida ad un 3-5-2 che in avanti presenta il tandem d’attacco composto da Dionisi e Novakovich.

Il primo tentativo a rete è del Frosinone: all’8′ una conclusione di Dionisi dalla distanza sfila non distante dal palo di destra della porta difesa da Perina. I padroni di casa rispondono due minuti più tardi con un colpo di testa sul fondo di Carretta sugli sviluppi di un traversone dalla sinistra di Lasagna. Il Frosinone torna a proporsi al tiro al 12′ con un diagonale impreciso di Rohden. E’ il preludio al vantaggio ospite. Novakovich al 14′ soffia sulla destra un pallone a Lasagna e propone, quasi dal fondo, un cross basso che Dionisi devia in rete all’altezza del primo palo. Il Frosinone insiste. Haas al 19′ sciupa una favorevole opportunità in contropiede concludendo in modo troppo debole e centrale per impensierire Perina. Il raddoppio della compagine ciociara è solo rinviato di pochi secondi: Rohden approfitta al meglio di un’incomprensione tra Kanoute e Sciaudone per avanzare e servire a centro area Novakovich freddo e preciso nella battuta a rete. Il Cosenza non riesce a reagire. Il pubblico, deluso, fischia sonoramente la propria squadra al termine della prima frazione.

Alla ripresa del gioco il Cosenza si presenta con Schiavi al posto di Pierini: i rossoblu passano al 3-5-2. I padroni di casa sembrano trarre immediatamente profitto dalla nuova disposizione: capitan Bruccini si rende pericoloso al 52′ con una conclusione di poco a lato ed al 54′ con un colpo di testa neutralizzato a fatica da Bardi. L’estremo difensore ospite si erge a protagonista opponendosi ad un tentativo dalla distanza di Lazaar (58′) e ad un calcio di punizione di Bruccini (71′). Con il passare dei minuti la pressione del Cosenza si affievolisce. Il Frosinone controlla con sicurezza il finale di gara rischiando qualcosa soltanto all’87’ su una conclusione sul fondo di Asencio da posizione defilata.