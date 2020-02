Serie C – Il Potenza passa a Teramo: decide Murano

Il Potenza torna dopo tre mesi ad incamerare la posta piena in trasferta: la compagine lucana s’impone al Gaetano Bonolis sul Teramo per 1-0 in una sfida valida per il ventottesimo turno del girone C di Serie C. Il secondo successo consecutivo, sancito da una pregevole rete di Murano al 64′, consente ai rossoblu di salire in classifica a 52 punti. Non riesce al Teramo, complici in negativo le traverse colpite da Cappa e Magnaghi, di dare seguito all’affermazione esterna conseguita contro il Rieti. Per il complesso aprutino, fermo a quota 40, si tratta del secondo ko interno consecutivo.

Cetteo Di Mascio propone un 4-3-1-2 che in fase offensiva prevede Cappa a sostegno del tandem d’attacco Bombagi-Magnaghi. Sul fronte opposto Giuseppe Raffaele si affida ad un 4-3-3 che in avanti presenta un tridente composto da Ricci, Murano e Golfo.

Il Teramo va vicino al bersaglio già al 6′ colpendo una traversa con un tiro-cross di Cappa dalla destra. Tre minuti più tardi gli ospiti sciupano una favorevole opportunità da rete con Silvestri che indisturbato a centro area non riesce di testa ad inquadrare lo specchio della porta difesa da Tomei. I padroni di casa tornano a farsi vedere in avanti al 16′ con un tentativo sul fondo di Magnaghi da posizione piuttosto defilata. Il Potenza al 26′ non sfrutta al meglio una ripartenza con Ricci. Ritmi non particolarmente elevati caratterizzano un confronto giocato a viso aperto da entrambe le contendenti. Al 33′ è la volta del Teramo di rendersi pericoloso con Bombagi che in spaccata spedisce di poco a lato un traversone di Cancellotti. Sul versante opposto un diagonale da sinistra di Murano è respinto da Tomei.

La ripresa non offre emozioni sino al 57′ quando il Teramo colpisce per la seconda volta la traversa con Magnaghi servito dal fondo da Bombagi. I biancorossi si rendono nuovamente pericolosi sessanta secondi più tardi con Cristini che impegna severamente Ioime con un colpo di testa da distanza ravvicinata.

A passare in vantaggio è però il Potenza al 67′ con una rete di pregevole fattura: Murano, ottimamente servito in profondità da Dettori, si libera con uno scatto bruciante di Cristini e scavalca Tomei in uscita con un bel tocco. Il Teramo accusa il colpo: il complesso di Cetteo Di Mascio non riesce ad organizzare una reazione convincente Il Potenza si difende con ordine portando a casa tre punti preziosi.