Serie C, Pianese: un calciatore del club senese positivo al Coronavirus

Anche nel calcio c’è stato il primo caso di Coronavirus, infatti un giocatore della Pianese società militante nel campionato di Serie C girone A è stato trovato positivo al test che aveva effettuato. L’ufficialità si è avuta questa mattina alle ore 3 quando nella sua casa ad Abbadia San Salvatore (Siena) sono venuti i sanitari prima per comunicargli l’esito del tampone e poi portarlo al Policlinico Scotte di Siena.

Il giocatore sabato notte aveva accusato dei sintomi influenzali e il giorno dopo non aveva preso parte al match di campionato contro la Juventus U23 allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, anche se aveva pranzato normalmente con i suoi compagni. L’influenza comunque è passata in qualche giorno e in questo momento non presenta nuovi sintomi.

Probabilmente il virus l’ha preso la settimana prima quando nel giorno libero era andato a trovare in treno i genitori in Emilia Romagna e una volta tornato ad Abbadia San Salvatore non era andato in ospedale ma era rimasto nella sua abitazione avvertendo i medici del pronto soccorso.

Ora bisognerà aspettare le risposte dell’Istituto Superiore della Sanità, ma precauzione oggi la squadra del tecnico Masi non si allenerà, aspettando la ripresa del campionato che vedrà salvo altri rinvii, la Pianese ospitare domenica 8 marzo il Siena nel derby cittadino.