Settore Giovanile Lecce, parla Gennaro Delvecchio

Gennaro Delvecchio, responsabile del settore giovanile del Lecce, in un’intervista a Il quotidiano di Lecce, dice la sua sul campionato della Primavera. In merito alle sconfitte contro Perugia, Crotone e Salernitana:«Abbiamo schierato nove ragazzi del 2002 in quanto lavoriamo in prospettiva, ma lo stiamo pagando un pò. La nostra squadra è una delle meno esperte del campionato e ciò si sente. Contro il Crotone sarebbe stato giusto il pareggio. La verità è che quest’anno non siamo partiti per vincere il campionato. Ogni settimana cinque, sei ragazzi si allenano con la prima squadra e il fatto che molti siano classe 2001 mi rende orgoglioso. Naturalmente non molliamo, l’obiettivo resta quello dei playoff e faremo di tutto per raggiungerli. Guardiamo al percorso di questi ragazzi. Alcuni ora, come Pierno e Gianfreda, giocano in D. Tenerli avrebbe significato voler vincere il campionato, ma così ci rendiamo conto se sono davvero pronti. Il metro di misura è vederli all’opera almeno un anno con i grandi». Per quanto riguarda alcuni possibili cambiamenti all’interno dell’organigramma l’anno prossimo:«Assolutamente no, perchè per i giovani la programmazione è diversa rispetto alla prima squadra. Portiamo a termine questa stagione, poi cercheremo di capire se i nostri allenatori sono adeguati al nostro progetto di crescita». Su Liverani:«Mi sento di dire che i nostri allenatori dovrebbero essere incuriositi da ciò che fa Liverani, poichè ha dimostrato di essere un allenatore di grande profilo. Suggerisco di osservare tantissimo il tecnico del Lecce».