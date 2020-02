Sirigu-Milan: i rossoneri hanno già trovato il post-Donnarumma

Gianluigi Donnarumma sembra essere sempre più lontano dal Milan. Gigio e il suo attuale procuratore Mino Raiola, sono convinti che non sia più il caso di continuare l’avventura con i rossoneri. A dire il vero, non lo sono mai stati. Sono ancora freschi i ricordi di due anni fa, quando il Milan riuscì letteralmente a trattenere Gigio. Decisione assolutamente non appoggiata da Raiola, il quale definì il progetto Milan come “fallimentare”.

Gigio era seguito da tanti top club. Ora la lista di club interessati si è dimezzata, ma Donnarumma ha sempre mercato. Proprio per questo, Donnarumma potrebbe non rinnovare con il Milan. La società milanese non è rimasta con le mani in mano, e secondo Tuttosport, avrebbe già trovato il sostituto ideale: Salvatore Sirigu.

Sirigu prima scelta del Milan?

Il rendimento di Sirigu nel Torino è strepitoso, nonostante la pessima stagione dei granata. I suoi interventi sono risultati decisivi più di una volta, a testimoniare il grandissimo stato di forma del classe 1987 in questo momento. Un portiere completo e dal rendimento impressionante. Al momento, Sirigu percepisce 2 milioni di euro a stagione e un’eventuale approdo al Milan, rappresenterebbe una grande opportunità contrattuale di prestigio per lui. Boban e Maldini faranno di tutto per portarlo a Milanello. Gigio permettendo.