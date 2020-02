Sorrento-Taranto. Alle ore 15 allo stadio ‘Italia’ di Sorrento i padroni di casa guidati in panchina da mister Vincenzo Maiuri ospitano il Taranto di mister Luigi Panarelli, il match è valido per la 22.a giornata del girone H del campionato di Serie D. I campani sono la vera sorpresa di questo campionato, infatti occupano la 2.a posizione in classifica con 43 punti in classifica (12 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte) e sono reduci da due vittorie consecutive contro il Gravina (2-1) in casa e il Fasano (1-2) in trasferta. Gli ionici, invece occupano la 5.a posizione con 35 punti (11 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte) e sono reduci dalla vittoria interna contro il Val D’agri (3-0). In casa Sorrento ha parlato il difensore Salvatore D’Alterio, ex della gara: “Per me sarà una partita speciale ma scenderò in campo con lo spirito combattivo di sempre. In questa fase della stagione sto giocando meglio, ma i miei compagni non mi stanno facendo rimpiangere. Il Taranto è un’ottima squadra ma anche loro devono stare attenti a noi. Della mia esperienza in rossoblu ricordo volentieri la semifinale vinta nel 2008 contro il Crotone davanti ad uno stadio ‘Iacovone’ pieno” (www.restodelcalcio.com). In casa Taranto, invece, in settimana è arrivato l’addio di D’Agostino che si è trasferito ai maltesi del Floriana e l’ex centrocampista del Taranto ha salutato con un post su Instagram i propri tifosi.

Sorrento-Taranto sarà diretta dal signor Leonardo Tesi della sezione di Lucca, coaudiuvato dai signori Giorgio Ermando Minafra e Roberto D’Ascanio, entrambi di Roma 2.

Sorrento-Taranto, come seguire il match in tv e streaming

Sorrento-Taranto, info diretta tv e streaming. Questa gara della 22.a giornata del girone H di Serie D, calcio d’inizio alle ore 15, verrà trasmessa in diretta da Studio 100, canale 15 del digitale terrestre ma sarà possibile seguire la gara anche in differita sempre su Studio 100. Per chi volesse seguire gli aggiornamenti in tempo reale della sfida, potrà seguire gli aggiornamenti testuali sulle pagine Facebook delle due squadre o seguire il match sulla pagina Facebook di Studio 100.