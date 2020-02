Momento davvero brillante per lo Spezia di Vincenzo Italiano. La squadra ligure è al quinto posto in Serie B, in piena zona play-off e viene da ben 10 risultati utili consecutivi. Ciò che impressiona sono le sei partite vinte in queste ultime 10 giornate, condite da ben tre vittorie consecutive nelle ultime tre gare. Contro Crotone, Pordenone e Perugia. Tutte squadre di vertice che stanno lottando per il secondo posto. Posizione che permetterebbe l’approdo diretto in Serie A.

La compagine di Italiano ha trovato pure una certa solidità difensiva, non avendo subito nessun gol nelle ultime due apparizioni. Il 3-0 rifilato al Perugia di Cosmi al Curi, è stata un’ulteriore iniezione di fiducia per i liguri che ora mirano al poker di vittorie con la Cremonese. La squadra di Rastelli non vince da ben 7 partite e le ultime due gare con Pisa e Crotone, sono state disastrose sul piano dei risultato: due sconfitte di fila, anche se contro il Pisa, la squadra ha disputato una buona gara. Calcio d’inizio martedì 11 febbraio, ore 21.

Spezia-Cremonese streaming e diretta tv, dove vedere Serie B martedì 11 febbraio

Il match Spezia-Cremonese, valido per il recupero della 17a giornata di Serie B, in programma martedì 11 febbraio alle ore 21, sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti del campionato cadetto per la stagione 2019/20. DAZN mette a disposizione degli abbonati l’app con la quale sarà possibile vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet, pc o Smart TV. Vi auguriamo una buona visione!