Taranto-Bitonto. Alle ore 15 allo stadio ‘Erasmo Iacovone’ il Taranto di mister Luigi Panarelli ospita il Bitonto di Roberto Taurino, il match è valido per la 25.a giornata del girone H del campionato di Serie D. Gli ionici occupano la 5.a posizione in classifica con 38 punti (12 vittorie, 2 pareggi e 10 sconfitte) e sono reduci da due sconfitte consecutive contro il Foggia in casa per 0-1 e l’Altamura in trasferta per 2-0. I neroverdi, invece, occupano la 1.a posizione in classifica con 53 punti (16 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte) con 2 punti di vantaggio sul Foggia (secondo) e 5 sul Sorrento (terzo); la formazione di Taurino è reduce dalla sconfitta interna contro il Cerignola per 0-1 che ha interrotto la striscia positiva di 19 risultati utili consecutivi con 14 vittorie e 5 pareggi. Il centrocampista dei neroverdi, ‘Turu’ Biason ha analizzato il match contro il Taranto: “Affronteremo una gara difficile, ma dobbiamo pensare gara per gara. Ogni tanto guardiamo la classifica in particolare per quello che stiamo facendo ma adesso dobbiamo lasciare alle spalle la sconfitta di domenica scorsa contro il Cerignola. Dobbiamo pensare alla gara contro il Taranto che nonostante il loro momento complicato non sarà comunque facile portare a casa i 3 punti. Per quanto riguarda il discorso promozione, secondo me sono quattro le squadre che lotteranno fino alla fine: Bitonto, Foggia, Sorrento e Cerignola”. (tuttocalciopuglia.com). Taranto-Bitonto sarà diretta dal signor Maria Ubaldi della sezione di Roma 1, coaudiuvato dai signori Vittorio Consonni di Treviglio e Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore.

Taranto-Bitonto, come seguire il match in tv e streaming

Taranto-Bitonto, info diretta tv e streaming. Questa gara della 25.a giornata del girone H di Serie D, calcio d’inizio alle ore 15, verrà trasmessa in diretta da Studio 100, canale 15 del digitale terrestre ma sarà possibile seguire la gara anche in differita sempre su Studio 100. Per chi volesse seguire gli aggiornamenti in tempo reale della sfida, potrà seguire gli aggiornamenti testuali sulle pagine Facebook delle due squadre o seguire il match sulla pagina Facebook di Studio 100.