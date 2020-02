Teramo – Monopoli 0-3: in panchina un 2002 della Berretti

Teramo-Monopoli 0-3. Allo stadio Bonolis di Teramo termina male la partita contro il Monopoli nella 26° giornata del campionato di Serie C girone C. Con questa sconfitta i biancorossi restano al settimo posto con 37 punti a meno 4 dal Catanzaro mentre il Monopoli sale al secondo posto in classifica con 51 punti a pari punti con il Bari.

Un duro colpo per il Teramo che nonostante i ritmi alti della partita non riesce ad ottenere il risultato. I verdenero del Monopoli dominano la partita con entusiasmo, passaggi filtranti e possesso palla per 80 minuti.

Formazioni Teramo – Monopoli

Teramo (4-3-2-1): Tomei, Cancellotti, Soprano, Cristini, Tentardini, Santoro, Viero, Mungo, Costa Ferreira, Bombagi. In panchina: Scafetta, Valentini, Lewandowski, Florio, Iotti, Fiore, Cappa, Piacentini, Minelli, Managhi, Birligea. Allenatore: Marchetto (Tedino squalificato)

Monopoli (3-5-2): Menegatti, Rota, De Franco, Mercadante, Tazzer, Piccinni, Giorno, Carriero, Donnarumma, Jefferson, Fella. In panchina: Antonino, Arena, Pecorini, Oliana, Tsonev, Tuttisanti, Hadziosmanovic, Antonacci, Salvemini, Cuppone, Mariano, Nanni. Allenatore: Scienza

Highlights Teramo 0 – Monopoli 3

Nei primi dieci minuti dal fischio d’inizio della partita Teramo-Monopoli, il Teramo sembra dominare la partita finché al decimo minuto segna il n.23 Fella ed è 1-0 per il Monopoli. Dopo soli due minuti di gioco arriva la seconda rete del Monopoli grazie al goal del n.31 Tazzer. I tifosi si scaldano, l’arbitro Gariglio di Pinerolo fischia poco e l’aria nello stadio Bonolis cambia. Gli insulti sono molti in quanto l’arbitraggio pecca di errori di valutazione nello svolgimento della partita.

Poche occasioni da goal per il Teramo che ci prova in un calcio piazzato al 13° minuto ma il colpo di testa di Tentardini va fuori; un altro calcio da fuori area per i biancorossi arriva al 30° minuto ma ancora una volta non riescono a segnare. Ammonizione per Bombagi del Teramo al 35° minuto. A chiudere la partita ci pensa Mercadante che segna il terzo goal al 43° e così chiude il primo tempo.

Nel secondo tempo domina il Monopoli, con un Donnarumma scattante e grintoso fino al triplice fischio in chiusura del match.

A fine partita la curva dei tifosi del Teramo accoglie i giocatori del Teramo con un bell’inno di ringraziamento incoraggiando i ragazzi ad impegnarsi e a lottare sempre per la loro squadra.

Prima convocazione per Scafetta

Nella 26° giornata di campionato a chiudere la panchina del Teramo di mister Marchetto, c’è il centrocampista della Berretti, Francesco Scafetta.

Cetteo Di Mascio nuovo allenatore della prima squadra

Intanto arriva la notizia ufficiale del nuovo allenatore del Teramo calcio, Cetteo Di Mascio, uomo di grande esperienza calcistica che prenderà in mano le redini della squadra.