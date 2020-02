È una stagione positiva per Ternana e Bari, squadre in piena zona play-off in questo campionato di Serie C girone C. Il Bari di Vivarini è al secondo posto in classifica con 55 punti. Otto in meno della capolista Reggina, che pare sempre più irraggiungibile per i pugliesi. Nonostante l’ottima posizione in classifica, il presidente Luigi De Laurentiis vuole di più dalla sua squadra. La dirigenza pretende il primo posto e De Laurentiis sta facendo di tutto, pur di spronare la squadra in vista delle prossime gare.

La Ternana invece è al quarto posto, precisamente a -6 dal Bari. Una distanza non incolmabile, ma neanche indifferente. Soprattutto perché la Ternana non vince da 5 partite, avendo collezionato tre pareggi e due sconfitte. Ciò che allarma di più l’allenatore Fabio Gallo, è la totale assenza di reti realizzate in queste ultime cinque gare. Un dato allarmante in vista dell’importante gara contro il Bari. Gara che doveva andare in scena mercoledì 26 febbraio alle ore 20:45, ma che è stata posticipata a data da destinarsi per via del coronavirus.

Ternana-Bari streaming e diretta tv, dove vedere Serie C mercoledì 26 febbraio

Il match di Serie C girone C, Ternana-Bari, in programma mercoledì 26 febbraio alle ore 20:45, non andrà in onda su nessuna emittente tv o streaming, dato che la partita è stata posticipata a data da destinarsi. Eleven Sports detiene i diritti per la trasmissione delle partite di Serie C, dunque quando la data di recupero sarà nota, il match andrà in onda su questa piattaforma. Eleven Sports mette a disposizione due abbonamenti: uno mensile a 4,99€ e uno annuale a 49,99€.