Torino, altra sconfitta: ora la classifica preoccupa

Altra partita, altra sconfitta per il Torino che al San Paolo capitola 2-1 contro il Napoli che sotto la cura Gattuso trova la terza vittoria consecutiva in campionato.

Per il Toro, invece, sesta sconfitta consecutiva.

I granata non vincono da inizio Gennaio, quando sconfissero in casa il Bologna per 1-0.

Un Torino ferito, senz’anima che non riesce ancora ad assimilare i dettami del tecnico Moreno Longo che raccoglie la terza sconfitta in altrettante partite disputate dal Toro sotto la sua gestione.

Squadra senza identità, spaesata e con zero idee che non riesce ad impensierire più di tanto il Napoli, che a sua volta controlla senza patemi un match messo nei binari giusti nella prima frazione grazie al gol di Manolas.

Nella ripresa partita messa in cassaforte in seguito al gol del raddoppio siglato da Di Lorenzo.

Nel finale, nel primo dei quattro minuti di recupero Simone Edera accorcia su un errore della difesa partenopea ma ormai è troppo tardi per provare a sistemare una partita che è sempre stata controllata senza fatica dalla squadra di Gattuso.

Belotti e compagni si ritrovano al 15esimo posto con 27 punti a soli +5 punti dalla zona retrocessione.

Una posizione in classifica che fa paura e nella quale il Torino non pensava di ritrovarsi.

Longo dovrà trovare le misure necessarie per far si che questa stagione non si trasformi in un incubo.