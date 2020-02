La cavalcata dello Spezia di Vincenzo Italiano è inarrestabile. La squadra ligure è in uno stato di forma straripante e le ultime prestazioni fornite dai bianconeri, sfiorano la perfezione. La striscia di risultati utili consecutivi è giunta a 12, grazie alla vittoria per 3-1 sull’Ascoli, nell’ultima giornata di questo campionato di Serie B 2019/20. Sono addirittura cinque le vittorie consecutive dello Spezia, con all’attivo ben 12 reti fatte in questi ultimi 5 match. Numeri da capogiro e che potrebbero incrementare sabato 22 febbraio contro il Trapani.

I siciliani sono al penultimo posto in classifica e non sembrano poter impensierire la seconda della classe. Sarà una gara particolare per il tecnico dello Spezia, Italiano, ex allenatore del Trapani dell’attuale tecnico Castori e Baldini, esonerato. I granata puntano a fare bene in questa gara e la squadra è andata addirittura in ritiro, dopo la pesantissima sconfitta per 5-0 contro la Cremonese. Considerando l’attacco straripante dello Spezia in queste ultime gare, non sarà facile per Castori arginare le azioni offensive dei liguri. I siciliani si affideranno in avanti alla vena realizzativa di Pettinari, autore di 10 reti in questa stagione e in gol per due volte nel 4-2 rifilato allo Spezia nel match d’andata. Calcio d’inizio ore 15, sabato 22 febbraio.

Trapani-Spezia streaming e diretta tv, dove vedere Serie B sabato 22 febbraio

Il match di Serie B, Trapani-Spezia, in programma sabato 22 febbraio alle ore 15, sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma che detiene i diritti della Serie B 2019/20. DAZN mette a disposizione degli abbonati l’applicazione dedicata, dove sarà possibile vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet, pc o Smart TV. Buona visione!