UDINESE-INTER DIRETTA TV E STREAMING – VERSO IL MATCH

Domenica 2 Febbraio alle ore 20:45 alla Dacia Arena andrà in scena la sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A Tim tra Udinese e Inter. I padroni di casa, guidati dal tecnico Luca Gotti, proveranno a riprendersi dopo le ultime due sconfitte consecutive contro Milan e Parma. I nerazzurri, allenati dal condottiero Conte, proveranno a riprendere un buon cammino di marcia verso la vetta della classifica.

UDINESE-INTER DIRETTA TV E STREAMING – LA TERNA ARBITRALE

Il match tra Udinese e Inter sarà affidato al fischietto di Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Gli assistenti saranno Alassio e Valeriani, il quarto uomo sarà Piccinini. Il Var della partita sarà Fabbri, l’AVar Galeotto.

Per Di Bello sarà la prima partita di quest’anno in cui arbitrerà i nerazzurri: in passato, nelle partite arbitrate da lui, l’Inter ha ottenuto 5 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte.

UDINESE-INTER DIRETTA TV E STREAMING – DOVE VEDERE IL MATCH

La partita tra Udinese e Inter chiuderà la giornata di domenica 2 Febbraio: il match è infatti in programma per le 20:45. La ventiduesima giornata di Serie A Tim si concluderà poi lunedì sera con il match tra Sampdoria e Napoli. Dove sarà possibile vedere il match? La partita sarà trasmessa da Sky, sui canali 201, 202 e 251 (Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1). Gli abbonati a Sky potranno vedere il match in streaming attraverso l’app di Sky Go: disponibile su vari device (smartphone, tablet, pc).

La telecronaca del match è stata affidata a Riccardo Trevisani e Lele Adani.